Ocon, Haas'a katılmaya hazırlanıyor!

Esteban Ocon, 2024 sezonunun ardından Alpine ile yollarını ayıracak ve yeni sezonda farklı bir takımla yarışacak.

Kendisini isteyen pek çok takım olmasına rağmen Fransız sürücü, tercihini Haas'tan yana kullanmış gibi görünüyor.

BBC'nin de doğruladığı habere göre Ocon, 2025 için Haas ile anlaştı ve resmi açıklamanın yakında yapılması bekleniyor.

Ocon böylelikle genç yetenek Oliver Bearman ile takım arkadaşı olacak.