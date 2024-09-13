Ocon: "Haas'a bakıp ders çıkarılmalı"

Esteban Ocon, Alpine'de beş yıldır aralıksız çalıştığını ve takımını son yarışlarına kadar destekleyeceğini söylerken, Haas’ın son dönemlerdeki etkileyici performansını övdü.



Ocon şunları söyledi: "Geçen yıl burada bizim için zorlu bir hafta sonu olmuştu. O yüzden bu sefer her şeyi farklı yapmamız ve en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor. İlerleme kaydetmeyi umuyoruz."

Önümüzdeki sezon mücadele edeceği Haas'ın Monza’daki performansını değerlendiren Ocon, "Gerçekten etkileyici. Özellikle geçmişte bu kadar başarılı olmadıkları bir Grand Prix'de bu performansı göstermek büyük bir başarı. Her takımın bu ilerlemeye bakması ve bundan ders çıkarması gerekiyor," dedi.