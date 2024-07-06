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Formula 1 Britanya GP

"Ocon, Haas ile sözleşme imzaladı" iddiası

RacingNews365 'in edindiği bilgiye göre, Esteban Ocon yeni sezonda Haas ile F1'de yer alacak.

Ezel Tan
Esteban Ocon, Alpine F1 Takımı

Esteban Ocon, Alpine F1 Takımı

Fotoğraf: Erik Junius

Fransız sürücü, bu yılın sonunda Alpine 'den ayrılacak ve Enstone merkezli takımla beş yıllık birlikteliğine son noktayı koyacak.

Bu hafta başında Haas F1 takımı, Oliver Bearman ile gelecek yıl için anlaşma imzaladığını duyurmuştu.

RacingNews365 'in edindiği bilgiye göre Bearman'a 2025 yılında Esteban Ocon eşlik edecek.

Fransız pilot Gene Haas'ın takımıyla sözleşme imzaladı ve anlaşma yaz tatilinden önce resmen duyurulacak.

Geçtiğimiz aylarda Ocon hem Haas hem de Audi ile görüşmeler yaptı ancak sonunda Haas'ın teklifini kabul etti.

Görünüşe bakılırsa Audi halihazırda Calros Sainz'a odaklanmış durumda ve Fransız sürücü de bu bekleyiş sürecini sona erdirmek istiyor.

Anlaşmanın çok yıllı bir sözleşme olması ve Ocon'un uzun süre boyunca burada yarışması bekleniyor.

Alpine, Ocon'un yerine Sainz'ı getirmeyi umuyor ancak mevcut Ferrari sürücüsünün önünde hâlâ birkaç seçenek var.

Sainz Alpine'e katılmayı tercih etmezse, Jack Doohan Ocon'dan boşalan koltuk için en uygun aday olabilir.

Anlaşma, Kevin Magnussen'in bu sezon sonunda takımdan ayrılacağı anlamına gelirken, Haas yeni sezona tamamen yeni bir kadro ile girecek.

 

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