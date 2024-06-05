Ocon, Haas dışında Sauber/Audi ile temas halinde

Formula 1 dünyasında önemli gelişmeler yaşanıyor. Alpine, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Esteban Ocon ile olan ortaklığının sezon sonunda sona ereceğini duyurdu.

Bu gelişmenin ardından Ocon, gelecekteki planlarını yakında açıklayacağını söyledi.

F1-Insider'ın Alman versiyonuna göre Ocon, Sauber/Audi ile çok yıllı bir sözleşme imzalamayı bekliyor.

Takım, Ocon'un adaylığını ciddi şekilde değerlendiriyor fakat Audi yönetiminin ilk tercihi hâlâ Carlos Sainz.

Sainz'ın bu teklifi reddetmesi durumunda Audi'nin Ocon'a uzun vadeli bir anlaşma teklif edeceği söyleniyor. Ocon da haliyle Haas'ın teklifini bekletiyor.

Sürücü pazarının anahtarını elinde tutan Carlos Sainz, Red Bull Racing'in Sergio Perez ile olan sözleşmesini uzatmasının ardından, Audi ve Williams arasından seçim yapacak.

F1-Insider'a göre Sainz, Williams'la ciddi şekilde ilgileniyor.

Haberde Alpine koltuğu için öne çıkan iki adayın Jack Doohan ve Mick Schumacher olduğu belirtildi. İlk koltuğa ise Pierre Gasly'nin oturması bekleniyor.

Haas takımında da değişiklikler gündemde. Audi'ye imza atan Nico Hulkenberg'in yerine kesin olarak Oliver Bearman'ın alması bekleniyor.

Kevin Magnussen'e yeni bir sözleşme teklif edilmesi olasılığı giderek düşerken, koltuk için öne çıkan adaylar Ocon, Valtteri Bottas ve Zhou Guanyu.