Ocon: "Güncellemelerle geliştik ama daha fazlasını bekliyorduk"

Alpine geçen hafta sonu Çin'e yeni bir taban da dahil olmak üzere önemli bir güncelleme getirdi ve özellikle ağırlık azaltımı konusunda önemli bir adım attı.

Esteban Ocon puan barajına girmeye çok yaklaştığı yarışta 11. olurken, yarışın ardından şöyle dedi: "Sanırım puan alamadığımız için hem hayal kırıklığı yaşıyorum hem de hafta sonunun ardından mutluyum."

"Puandan 2-3 saniye uzakta kaldık ki bu hafta sonu yaptığımız iş düşünüldüğünde bunu kabullenmek zor."

"Bence her şey en üst düzeydeydi. Bu yarışın tüm sezon boyunca çıkardığım en iyi yarış olduğunu düşünüyorum."

"Yarışı yönetme şeklimizden memnunum, mümkün olan her şeyi yaptığımızı düşünüyorum."

"Bu yüzden bunun karşılığını alamamak biraz üzücü ama doğru yönde ilerliyoruz. Her seferinde küçük adımlar atıyoruz."

"Bence her iki araç da bu hafta sonu ileriye doğru iyi bir adım attı; ikimiz de ilk 15'teyiz."

"Elbette bu yarışta çok şey oldu. Yani herkes mücadelede olsaydı tam olarak nerede olacağımıza dair bir sonuca varmak zor."

"Yine de zorlamaya devam edeceğiz. Umarım Miami'de puanlara yakın olma şansı yakalarız."

Esteban Ocon, Alpine A524 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Araçta nasıl hissettiği sorusuna Ocon, "Sanırım tam olarak neyin daha iyi olduğunu araştırmamız gerekiyor. Bence ağırlık anlamında kesinlikle geliştik."

"Geri kalanında ise net bir performans avantajı getirip getirmediğini görmek için daha fazla analize ihtiyacımız var."

"Sonuçta her iki araç da bu hafta sonu iyi durumdaydı fakat daha fazla analize ihtiyaç duyuyoruz." cevabını verdi.

Ağırlığın iki kilogram azaltıldığını doğrulayan Ocon, "Kesinlikle büyük bir çaba ortaya koyuldu."

"İşte bu yüzden ağırlık anlamında ileriye doğru gittik. Aero tarafta daha fazlasını bekliyoruz, ki olması gereken de bu."

"Şimdi maksimumu alıp alamadığımızı görmek için araştırma yapmamız gerekiyor. Simülatörde getirdiğini düşündüğümüz performansı getirip getirmediğini görmeliyiz çünkü simülatörde piste kıyasla muhtemelen daha fazlasını bulmuştuk."

"Şu anda bu sezon henüz bir puan bile alamadık. O yüzden bir şey söylemek için erken. Fakat her iki araçla da bu yılki en iyi finişimiz bu."

"Hem operasyonel hem de sürüş anlamında çok güçlü bir hafta sonu geçirdiğimizi hissediyorum. Dolayısıyla bundan memnunum." dedi.

Miami'ye güncelleme gelip gelmeyeceği sorusuna Ocon, "Şu anda bilmiyorum."

"Bu hafta sonuna odaklanıyordum. Sanırım bu güncellemeyi erkene çektik ve Miami'de de Pierre bu güncellemeye geçecek."

"Sonrası için de yapabildiğimiz kadar çok şeyi ilerlemeye çalışacağız." cevabını verdi.