Ocon: "Güncellemelere alışmamız uzun zaman almayacak"

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Silverstone, özellikle hızlı virajları dolayısıyla takımlara önemli veriler sunmasından ötürü birçok takımın güncelleme getirdiği en önemli pistlerden birisi.

Bu durum 2022 sezonunda da değişmedi, Perşembe günü çekilen fotoğraflarda başta Alpine olmak üzere Aston Martin ve Williams gibi takımların aracı neredeyse değiştiren güncellemeler getirdikleri görüldü.

Orta grubun en istikrarlı takımlarından olan ve düzlük hızı anlamında diğer herkesin bir adım önüne geçmeyi başaran Alpine'de heyecanını gizlemeyen Esteban Ocon, ortaya çıkardıkları işten ötürü takımdaki herkesle gurur duyuyor.

Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Ocon, "Yeni güncellemelerden ötürü heyecanlıyız, araç mükemmel görünüyor. Aracın tasarım sürecini yakından takip ettim ve etkilendiğimi söylemeliyim. 2016'da yedek sürücüyken takıma katıldığımda işler daha farklı yürüyordu, bu alanda büyük adımlar attık."

"Montreal'den ayrıldıktan sonra fabrikayı ziyaret ettim, yeni parçalarla ilgili konuştuk ve sonunda iki aracın da eksiksiz bir pakete ve birtakım yedek parçalara eriştiğini gördük. Çocuklar inanılmaz bir iş çıkarıyorlar ve yaptıkları işin meyvesini almaktan gurur duyuyorum." dedi.

Alpine A522 sidepods detail Fotoğraf: Giorgio Piola

Alpine'in tüm operasyonlarının yönetildiği Enstone, Silverstone'a oldukça yakın, dolayısıyla takım, güncellemeleri getirmek için acele etmek zorunda kalmadı.

Bu durum hakkında konuşan Ocon, "Fabrikanın piste yakın olması bize fayda sağladı, bunu sonuna kadar kullandık."

"Fabrikadakilerle konuştuğumda, bütün hafta sonu ve bütün hafta durmadan çalıştıklarını söylediler, padoktaki herkesin böyle yaptığını sanmıyorum. Umarım sıkı çalışmamız bu hafta sonu fark yaratmamızı sağlar."

"Simülasyonlar sayesinde güncellemelerin ne kadar işe yarayacağını biliyoruz, iyi bir kazanç sağlamış durumdayız. Ancak asıl soru işareti, diğer takımların neler yapacağı. Williams'tan çok büyük rakamlar duyuyoruz, Mercedes'in de iyi bir adım attığı söyleniyor."

"Ne yapacağımızı biliyoruz, ancak diğer takımlardan daha iyi bir güncelleme getirdiysek, nerede olduğumuzu ve nerede durduğumuzu görmek önemli olacak."

Esteban Ocon, Alpine A522, makes a pit stop Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

2022, kuralların tamamen değiştiği ve 40 sene sonra ilk kez yer etkisi konseptinin benimsendiği bir sezon. Dolayısıyla, güncelleme getirirken oldukça temkinli davranan takımların, yenilenen araçları tamamen anlaması da birkaç yarış sürebiliyor.

Bunun en büyük örneği Aston Martin. İlk üç yarışta ve sezonun ilk önemli güncellemesini getirdikleri İspanya'da oldukça zayıf görünen takım yavaş yavaş açılmış ve son yarışlarda puan mücadelesi verebilir hale gelmişti.

Aston Martin kadar uzun bir süreçten geçip geçmeyecekleri sorulan Ocon, "Sanmıyorum. Doğru olduğuna inandığımız aynı yönde ilerlemeye devam ediyoruz, dolayısıyla yeni araca alışmak o kadar da karmaşık olmamalı. Yapmamız gereken şey 'araca uyum sağlamak ve kalan her şeyi unutmak', hepsi bu."

"Aracın arkasında halen testlere devam ettiğimiz birkaç parça daha var. Ancak kendimizi anlamak için zaman harcadığımızı düşünmüyorum ve Aston Martin'in güncelleme getirdiği döneme göre daha yüksek bir performans seviyesinden başladığımızı düşünüyorum. Umarım en kısa sürede paketten maksimumu almayı başarırız." dedi.