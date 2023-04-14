Ocon: "Gride yerleşme konusunda daha fazla pilot ceza alacak"
Alpine pilotu Esteban Ocon, bu Formula 1 sezonunda daha geniş grid ceplerine rağmen startta yanlış konumlandıkları için daha fazla pilotun ceza alacağına inanıyor.
Ocon, Bahreyn Grand Prix'sinde grid cebinin sağına doğru taştığı için beş saniye ceza almıştı.
Suudi Arabistan'daki bir sonraki yarışta Aston Martin pilotu Fernando Alonso da benzer şekilde sola taştığı için ceza aldı.
Bu cezaların ardından FIA, Melbourne'daki üçüncü yarış için grid ceplerini 20 cm genişletti. Ayrıca grid ceplerinin ilk birkaçında yeni bir kılavuz çizgisi denendi.
2023 öncesinde grid cepleri, sürücülerin geri bildirimlerinin ardından bir önceki yıla göre 20 cm daha geniş hale getirilmişti.
Ancak buna rağmen Ocon, mevcut F1 araçlarının zayıf görüş alanının bu yıl daha fazla pilotun ceza almasına neden olacağına inanıyor.
Ocon, "Bu yıl ceza alacak çok daha fazla araç olacak, bu kesin."
"Bu tür şeylerden ceza almamız aptalca görünüyor ancak bunun nedeni oturduğumuz yerden hiçbir şey göremememiz."
"Daha alçak bir pozisyona sahip olabilmek için ekibimle birlikte araç içinde beni alçaltmaya çalışmak için çok çalışmıştık. Açıkçası kuralların dışına çıktık, bu yüzden cezayı hak ettik." dedi.
Esteban Ocon, Alpine F1 Team, in the drivers parade
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
Ocon, startta yana doğru konumlanmanın 'normalde bir avantaj sağlamadığını' ve bu nedenle çok ileri başlamak kadar cezayı hak etmediğini kabul etse de, genişliğin artırılmasının buna yardımcı olacağını kabul ediyor.
Ocon, "Geçen yıla kıyasla bu yıl zaten 20 santimetre daha genişti. Şimdi 20 santimetre daha genişletiyorlar, dolayısıyla doğru yönde ilerledikleri açık."
"Çok ileri gittiğinizde bu bir avantajdır ve çok ileri gittiğimizde her zaman ceza alırdık."
"Önceden biraz daha solda ya da sağda olduğumuzda ceza almıyorduk çünkü bu normalde bir avantaj değildi. Şimdi bu kural değişti ve tabii ki herkes için aynı, bu yüzden dikkat etmemiz gereken şey bu ve grid cebinin daha büyük olması yardımcı olacaktır."
Pilotlar, grid ceplerinin 2022 araçlarında gerçek bir sorun haline gelip gelmediği konusunda bölünmüş durumda. Alfa Romeo'dan Valtteri Bottas görüş alanının sınırlı olduğunu kabul ederken, Ocon ve Alonso'nun griddeki yerlerini kaçırmalarına şaşırdı.
Motorsport.com'a konuşan Bottas, "Olanlara oldukça şaşırdım çünkü bununla ilgili bir sorun görmüyorum."
"Bugünlerde yüksek şasili ve bu tür şeyleri olan araçlarla görüş mesafesi belki 10 yıl öncesiyle aynı değil ama yine de grid cebine yerleşirken nerede olduğunuzu görebiliyorsunuz."
"Kişisel olarak bu konuda bir sorun görmüyorum ama belki de farklı kanatçıklara sahip farklı araçlardan kaynaklanıyordur."
McLaren'den Lando Norris de grid sıralarının bir tartışma konusu haline gelmesine şaşırdı.
Norris "Bence bu, ilk günden beri kolaydı."
"Dürüst olmak gerekirse, bunu değiştirmeleri gerektiğini hiç düşünmedim. Grid cebinde dizilmek oldukça kolay." dedi.
Vasseur: "Red Bull'un DRS avantajını anlamamız şart"
Milyarder Lo, yeni bir F1 takımına yatırım yapmayı düşünüyor
Ocon: "Gasly ile aramızda bir kırgınlık yok"
Ocon: "Gasly ile aramızda bir kırgınlık yok" Ocon: "Gasly ile aramızda bir kırgınlık yok"
Ocon: "Bugün her şey ters gitti"
Ocon: "Bugün her şey ters gitti" Ocon: "Bugün her şey ters gitti"
Vergne: "Ocon ve Gasly çok iyi bir ikili"
Vergne: "Ocon ve Gasly çok iyi bir ikili" Vergne: "Ocon ve Gasly çok iyi bir ikili"
Son Haberler
Domenicali: "Yeni hayranlar dominasyon olup olmadığını pek umursamıyor"
Domenicali: "Yeni hayranlar dominasyon olup olmadığını pek umursamıyor" Domenicali: "Yeni hayranlar dominasyon olup olmadığını pek umursamıyor"
Lin Jarvis röportajı: Toprak'ın MotoGP testi, potansiyeli ve geleceği
Lin Jarvis röportajı: Toprak'ın MotoGP testi, potansiyeli ve geleceği Lin Jarvis röportajı: Toprak'ın MotoGP testi, potansiyeli ve geleceği
MotoGP Amerika: Bagnaia 2023'teki ilk pole pozisyonunu aldı, Martin ve Marquez kaza yaptı!
MotoGP Amerika: Bagnaia 2023'teki ilk pole pozisyonunu aldı, Martin ve Marquez kaza yaptı! MotoGP Amerika: Bagnaia 2023'teki ilk pole pozisyonunu aldı, Martin ve Marquez kaza yaptı!
Video: Massa: "Eskiden Hamilton da Verstappen gibiydi" - 2023 Bodrum Rallisi - Toprak'ın MotoGP macerası
Video: Massa: "Eskiden Hamilton da Verstappen gibiydi" - 2023 Bodrum Rallisi - Toprak'ın MotoGP macerası Video: Massa: "Eskiden Hamilton da Verstappen gibiydi" - 2023 Bodrum Rallisi - Toprak'ın MotoGP macerası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.