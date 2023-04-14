Ocon: "Gride yerleşme konusunda daha fazla pilot ceza alacak"

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Ocon, Bahreyn Grand Prix'sinde grid cebinin sağına doğru taştığı için beş saniye ceza almıştı.

Suudi Arabistan'daki bir sonraki yarışta Aston Martin pilotu Fernando Alonso da benzer şekilde sola taştığı için ceza aldı.

Bu cezaların ardından FIA, Melbourne'daki üçüncü yarış için grid ceplerini 20 cm genişletti. Ayrıca grid ceplerinin ilk birkaçında yeni bir kılavuz çizgisi denendi.

2023 öncesinde grid cepleri, sürücülerin geri bildirimlerinin ardından bir önceki yıla göre 20 cm daha geniş hale getirilmişti.

Ancak buna rağmen Ocon, mevcut F1 araçlarının zayıf görüş alanının bu yıl daha fazla pilotun ceza almasına neden olacağına inanıyor.

Ocon, "Bu yıl ceza alacak çok daha fazla araç olacak, bu kesin."

"Bu tür şeylerden ceza almamız aptalca görünüyor ancak bunun nedeni oturduğumuz yerden hiçbir şey göremememiz."

"Daha alçak bir pozisyona sahip olabilmek için ekibimle birlikte araç içinde beni alçaltmaya çalışmak için çok çalışmıştık. Açıkçası kuralların dışına çıktık, bu yüzden cezayı hak ettik." dedi.

Esteban Ocon, Alpine F1 Team, in the drivers parade Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Ocon, startta yana doğru konumlanmanın 'normalde bir avantaj sağlamadığını' ve bu nedenle çok ileri başlamak kadar cezayı hak etmediğini kabul etse de, genişliğin artırılmasının buna yardımcı olacağını kabul ediyor.

Ocon, "Geçen yıla kıyasla bu yıl zaten 20 santimetre daha genişti. Şimdi 20 santimetre daha genişletiyorlar, dolayısıyla doğru yönde ilerledikleri açık."

"Çok ileri gittiğinizde bu bir avantajdır ve çok ileri gittiğimizde her zaman ceza alırdık."

"Önceden biraz daha solda ya da sağda olduğumuzda ceza almıyorduk çünkü bu normalde bir avantaj değildi. Şimdi bu kural değişti ve tabii ki herkes için aynı, bu yüzden dikkat etmemiz gereken şey bu ve grid cebinin daha büyük olması yardımcı olacaktır."

Pilotlar, grid ceplerinin 2022 araçlarında gerçek bir sorun haline gelip gelmediği konusunda bölünmüş durumda. Alfa Romeo'dan Valtteri Bottas görüş alanının sınırlı olduğunu kabul ederken, Ocon ve Alonso'nun griddeki yerlerini kaçırmalarına şaşırdı.

Motorsport.com'a konuşan Bottas, "Olanlara oldukça şaşırdım çünkü bununla ilgili bir sorun görmüyorum."

"Bugünlerde yüksek şasili ve bu tür şeyleri olan araçlarla görüş mesafesi belki 10 yıl öncesiyle aynı değil ama yine de grid cebine yerleşirken nerede olduğunuzu görebiliyorsunuz."

"Kişisel olarak bu konuda bir sorun görmüyorum ama belki de farklı kanatçıklara sahip farklı araçlardan kaynaklanıyordur."

McLaren'den Lando Norris de grid sıralarının bir tartışma konusu haline gelmesine şaşırdı.

Norris "Bence bu, ilk günden beri kolaydı."

"Dürüst olmak gerekirse, bunu değiştirmeleri gerektiğini hiç düşünmedim. Grid cebinde dizilmek oldukça kolay." dedi.