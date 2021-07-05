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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Ocon: "Geriden başlayınca böyle oluyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Esteban Ocon, ilk turda yarış dışı kalmasına neden olan olaya sinirlendiğini fakat gerilerden başlayınca bu tarz durumların normal olduğunu belirtti.

Ocon: "Geriden başlayınca böyle oluyor"

Sezona fırtına gibi başlayan ve ilk beş yarışın dördünde Fernando Alonso'yu sıralama turlarında mağlup eden Esteban Ocon, son dört yarışın hiçbirisinde Alonso seviyesinde değildi.

Son yarışlarda beklentilerin altında kalan ve aynı zamanda epey şanssız olan Fransız pilot, Avusturya GP sıralama turlarında ilk bölümde elendi ve yarışta da ilk turda yaşadığı temasın ardından yarış dışı kaldı.

Bir kez daha hafta sonunu puansız kapatan Ocon şöyle konuştu: "Bence ilk turdaki olay ne yazık ki geriden başlamanın bir sonucuydu."

"Geriye baktığımızda, her zaman arka tarafta daha fazla yarış olayı, temaslar, çarpışmalar ve aracınızı doğru şekilde konumlandırılmadığınız takdirde çeşitli olaylar yaşandığını görüyoruz."

"Açıkçası hayal kırıklığına uğradım ama bence artık sayfayı çevirmeliyiz. Temiz bir sayfa açmalı, her şeye sıfırdan başlamalı ve Silverstone'a olabildiğince iyi hazırlamalıyız. Geçen hafta sonunu unutacağız ve tekrar toplanıp Silverstone'da daha güçlü bir şekilde geri döneceğiz."

Ocon, sorunu tam olarak açıklamanın kolay olmadığını belirtti.

"Bir şey söylemek çok zor. Birkaç şey olduğunu ve bazı eksiklikler ortaya çıktığını görebiliyoruz. Ancak parmağınızla tam olarak ne olduğunu işaret etmenin kolay olmadığını düşünüyorum. Ayrıca bunun ne olabileceği hakkında bir şey söylemek de istemiyoruz çünkü bunu parmağımızla göstermek, doğrudan 'şu' demek çok zor. Bu yüzden kendimi direkt olarak böyle bir şey üzerine konumlandırmak istemiyorum."

"Fakat dediğim gibi Silverstone'da baştan başlayacağız, araçta olabildiğince çok parça değiştireceğiz ve umarım çok daha güçlü şekilde geri döneceğiz."

"Tabii ki ilk bölümde Fernando'ya kıyasla bir saniye daha yavaş olmak zor, yani bu gerçekten büyük bir fark. Kesinlikle doğru çalışmayan ve anlamamız gereken şeyler var."

Planlarının ne olduğu sorusuna Ocon, "Önümüzdeki hafta açıkça buna bakacağız ve çocuklarla toplantılar yapacağız. Yeni bir başlangıç yapabilmek adına bazı parçaları zaten değiştirmeyi tartışıyoruz. Planın tam olarak ne olduğunu göreceğiz ki buna gelecek hafta karar vereceğiz. Şu an henüz pazar günündeyiz. Bu yüzden önümüzde düşünmemiz için birkaç gün daha var. Neler yapabileceğimizi düşüneceğiz ve yeni bir başlangıç yapacağız. Sahip olduğumuz bu eksiklik ve performans düşünüldüğünde, hem bu hafta sonu hem de geçen hafta sonu yeterince iyi değildi." cevabını verdi.

Hangi parçaların değişebileceği sorusuna Ocon, "Bilmiyorum. Dediğim gibi mümkün olan en fazla parçanın değişmesi hoş olur. Takımla konuşacağım ve neler yapılabileceğimizi göreceğiz. Fakat ne kadar çok şeyi değiştirebilirsek o kadar iyi olur, çünkü o zaman şüphelerimiz minimuma iner." yanıtını verdi.

Esteban Ocon, Alpine A521

Esteban Ocon, Alpine A521

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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