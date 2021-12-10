Ocon: "Gerçekçi kalmalı ve ilk ona girmeye odaklanmalıyız"

Alpine pilotu Esteban Ocon, antrenman seanslarında sürpriz şekilde en hızlı ikinci zamanı yapmış ve dikkatleri üzerine çekmişti.

Seansın ardından konuşan Ocon şöyle dedi: "Pek çok açıdan oldukça zorlu olduğu ortaya çıkan yeni Abu Dhabi pist düzenini öğrenmek adına oldukça verimli bir Cuma günü oldu."

"İlk antrenmanda, Kimi'nin ikinci antrenmanda yaptığına benzer bir kaza yapmaya çok yaklaştım, bu yüzden orada sınırları zorlarken dikkatli olmanız gerekiyor."

"Yeni kısımların bazıları oldukça zor, bu nedenle bu virajlarda dikkatli şekilde sürmek önemli."

"Pistte yeni asfalt atılan yerlerin bazı kısımları ilginç ve oradaki değişiklikleri öğrenmek, lastiklerin nasıl davrandığını anlamak açısından önemli olacak."

"Şu ana kadar her iki araçla da ilk 10'da girdik, bu iyi ve yarınki hedefimiz bunu sürdürmek olacak."

"Daha üst sıralarda olmak her zaman iyi görünüyor ve bugün ikinci sırada yer almak güzel. Sonuçta ikincilik kulağa hoş geliyor. Yine de gerçekçi kalacağız ve sıkı şekilde çalışmaya devam edeceğiz."

Fernando Alonso da aslında ilk beşe girecek zamanı yapmıştı ancak en hızlı turu silindi.

Alonso, günü şöyle yorumladı: "Bizim için güzel bir Cuma günüydü ve pistte yapılan değişiklikleri beğendim."

"Cuma günü, yeni bir pisti keşfetmemiz gereken art arda üçüncü hafta sonuydu. Bu yüzden pistte biraz çalışmamız ve farklı denemeler yapmamız gerekiyordu."

"Bugün her iki seansta da pistteki zamanımızdan en iyi şekilde faydalandık."

"2. antrenmanda en hızlı zamanım silindi, bu yüzden en hızlı turumda görülenden biraz daha fazlasına sahiptik."

"Hâlâ ayarlarda bazı ince ayarlar yapmamız gerekse de, bizim için güzel bir cuma günüydü ve yarın daha fazlasını yapabiliriz."

Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Erik Junius