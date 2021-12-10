Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Perez: "İki araçta da farklı ayarlar denedik"
Formula 1 / Abu Dabi GP Haberler

Ocon: "Gerçekçi kalmalı ve ilk ona girmeye odaklanmalıyız"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alpine pilotu Esteban Ocon, Abu Dhabi'de cuma gününü ikinci bitirse de, gerçek performanslarının bu olmadığının farkında.

Ocon: "Gerçekçi kalmalı ve ilk ona girmeye odaklanmalıyız"

Alpine pilotu Esteban Ocon, antrenman seanslarında sürpriz şekilde en hızlı ikinci zamanı yapmış ve dikkatleri üzerine çekmişti.

Seansın ardından konuşan Ocon şöyle dedi: "Pek çok açıdan oldukça zorlu olduğu ortaya çıkan yeni Abu Dhabi pist düzenini öğrenmek adına oldukça verimli bir Cuma günü oldu."

"İlk antrenmanda, Kimi'nin ikinci antrenmanda yaptığına benzer bir kaza yapmaya çok yaklaştım, bu yüzden orada sınırları zorlarken dikkatli olmanız gerekiyor."

"Yeni kısımların bazıları oldukça zor, bu nedenle bu virajlarda dikkatli şekilde sürmek önemli."

"Pistte yeni asfalt atılan yerlerin bazı kısımları ilginç ve oradaki değişiklikleri öğrenmek, lastiklerin nasıl davrandığını anlamak açısından önemli olacak."

"Şu ana kadar her iki araçla da ilk 10'da girdik, bu iyi ve yarınki hedefimiz bunu sürdürmek olacak."

"Daha üst sıralarda olmak her zaman iyi görünüyor ve bugün ikinci sırada yer almak güzel. Sonuçta ikincilik kulağa hoş geliyor. Yine de gerçekçi kalacağız ve sıkı şekilde çalışmaya devam edeceğiz."

Fernando Alonso da aslında ilk beşe girecek zamanı yapmıştı ancak en hızlı turu silindi.

Alonso, günü şöyle yorumladı: "Bizim için güzel bir Cuma günüydü ve pistte yapılan değişiklikleri beğendim."

"Cuma günü, yeni bir pisti keşfetmemiz gereken art arda üçüncü hafta sonuydu. Bu yüzden pistte biraz çalışmamız ve farklı denemeler yapmamız gerekiyordu."

"Bugün her iki seansta da pistteki zamanımızdan en iyi şekilde faydalandık."

"2. antrenmanda en hızlı zamanım silindi, bu yüzden en hızlı turumda görülenden biraz daha fazlasına sahiptik."

"Hâlâ ayarlarda bazı ince ayarlar yapmamız gerekse de, bizim için güzel bir cuma günüydü ve yarın daha fazlasını yapabiliriz."

Fernando Alonso, Alpine A521

Fernando Alonso, Alpine A521

Fotoğraf: Erik Junius

paylaşım
yorumlar
Perez: "İki araçta da farklı ayarlar denedik"
Önceki haber

Perez: "İki araçta da farklı ayarlar denedik"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Perez: "İki araçta da farklı ayarlar denedik" Abu Dabi GP
Formula 1

Perez: "İki araçta da farklı ayarlar denedik"

Verstappen: "Sıralama temposu istediğimiz seviyede değil" Abu Dabi GP
Formula 1

Verstappen: "Sıralama temposu istediğimiz seviyede değil"

Abu Dhabi GP 2. antrenman: Hamilton, 0.3 saniye farkla ilk sırada! Abu Dabi GP
Formula 1

Abu Dhabi GP 2. antrenman: Hamilton, 0.3 saniye farkla ilk sırada!

Son Haberler

Ocon: "Gerçekçi kalmalı ve ilk ona girmeye odaklanmalıyız"
Formula 1 Formula 1

Ocon: "Gerçekçi kalmalı ve ilk ona girmeye odaklanmalıyız"

Perez: "İki araçta da farklı ayarlar denedik"
Formula 1 Formula 1

Perez: "İki araçta da farklı ayarlar denedik"

Leclerc: "Yarış hızımız çok iyi ama sıralama hızımız üzerinde çalışmamız gerek"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Yarış hızımız çok iyi ama sıralama hızımız üzerinde çalışmamız gerek"

Sainz: "En zorlu günlerimden biriydi"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "En zorlu günlerimden biriydi"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.