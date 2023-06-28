Ocon, 'geleneksel' pistlerin Alpine'e fayda sağlayacağına inanıyor

Takım, şampiyonluk mücadelesine geri dönmek için 100 yarışlık planlarının bir parçası olarak daha çok podyuma çıkmayı hedeflemesine rağmen, 2023'te şimdiye kadar sadece bir podyum elde etti.

Şu ana kadar yapılan yedi yarıştan sadece ikisi diğerlerine kıyasla daha geleneksel pistlerde gerçekleşti. Ocon, takımların yaz tatilinden önceki pistlerde geçmişten gelen bilgilerinin kendilerine avantaj sağlayacağını umuyor.

Fransız pilot, "Geçen yıl Avusturya bizim için çok iyiydi, sanırım yarışı beşinci ya da altıncı bitirmiştim ve araç harikaydı, ve umarım yine aynısını yapabiliriz."

"Bunlar çok iyi bildiğimiz pistler, daha geleneksel ve daha risksizler. Neler yapabileceğimize bakacağız ama Avrupa yarışlarının tadını çıkaracağım." dedi.

Alpine, rakip takımlarla arasındaki farkı kapatmak için sezon boyunca araçta sürekli olarak geliştirmeler yapmayı planlıyor.

Takım patronu Otmar Szafnauer, yedek parçalardaki kısıtlamalara rağmen takımın sprint hafta sonlarında risk almaya hazır olduğunu söyledi. Ocon da Avusturya'da düzenlenecek olan sprint'i üst sıralarda bitirme şansları olabileceğine inanıyor.

Ocon bu konuda, "2021'de son derece iyi sprint hafta sonları geçirdik. Muhtemelen 2023'ten önce, sprint yarışlarında Fernando ile birlikte en iyi pozisyon kazanma oranına sahiptik." dedi.