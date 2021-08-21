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Ocon gelecekte Le Mans 24 Saat yarışına katılma fikrine açık

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alpine pilotu Esteban Ocon, gelecekte Le Mans 24 Saat'e katılmaya açık olduğunu dile getirdi.

Ocon gelecekte Le Mans 24 Saat yarışına katılma fikrine açık

Macaristan'da gerçekleştirilen son Formula 1 yarışını kazanmayı başaran Alpine Formula 1 pilotu Esteban Ocon, bu hafta sonu Le Mans 24 Saat yarışını seyretmek ve yarış öncesinde gösteri sürüşü yapmak için piste geldi.

Alpine bu yıl, Le Mans 24 Saat'te zaten mücadele ediyor fakat bunu Signatech'in desteğiyle yapıyor ve Alpine Elf Matmut adı altında yarışıyor. Takım, Rebellion R13'ün prototipini temel alan Alpine A480 ile mücadele ediyor.

Buna rağmen Alpine, bu yarışa çok önem veriyor ve yarış öncesinde hem Ocon hem de Fernando Alonso gösteri sürüşü gerçekleştirdi.

Sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ocon, gelecekte Le Mans 24 Saat'e katılma fikrine açık olduğunu dile getirdi.

Ocon şöyle konuştu: “Buraya geldiğim için çok mutluyum. Her şeyi içeriden gözlemleme fırsatını yakalamak çok güzel. Küçükken Le Mans'a seyirci olarak gelmiştim ama bu tamamen farklı bir deneyim ve ayrıca o zamanlar ailemin evi buradan iki saat uzaklıktaydı. Yani bir bakıma bu benim ev yarışım."

"Yarış hava anlamında zor şartlarda başladı ancak pist hızla kurudu, herkes kuru zemin lastiğine geçti ve önümüzde daha saatler var."

"Gelecekte Le Mans'a katılmaya asla asla demiyorum. Şimdi tamamen Formula 1'e odaklandım ve dünya şampiyonu olmayı hayal ediyorum. Fakat bu yarışta mücadele etme fırsatım varsa, bunu kullanacağım."

Ocon Esteban, Alpine during the Alpine parade

Ocon Esteban, Alpine during the Alpine parade

Fotoğraf: Alpine

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