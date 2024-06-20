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Formula 1 İspanya GP

Ocon: "Geleceğimle ilgili 'iyi görüşmeler' var"

Esteban Ocon, 2024 sonrası için diğer takımlarla 'iyi görüşmeler' yaptığını söylüyor.

Ezel Tan
Esteban Ocon, Alpine F1 Team

Esteban Ocon, Alpine F1 Team

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sezon sonunda Alpine'den ayrılacak Esteban Ocon, 2024 sonrası için yaptığı görüşmelerin iyi gittiğini ve gidişattan memnun olduğunu belirtti.

Ocon şöyle konuştu: "Şu anda devam eden iyi görüşmeler var ve gidişattan memnunum."

"Doğru zaman geldiğinde kararımızı açıklayacağız. Henüz açıklanacak bir şey yok. Tüm bunlarla menajerlik ekibimin ilgilenmesine izin veriyorum ve pistte yapmam gerekenlere odaklanmış durumdayım."

"Detaylara girmeyeceğim ama detaylıca bakılması gereken pek çok şey var. Gridde pek çok farklı proje var ve gelecekte işlerin nasıl gelişeceğini görmek adına tüm bunlara bakmak gerekiyor."

"Biz de bunu tartışıyoruz."

Gideceği takımdan ne beklediği sorusuna Ocon, "Bence en önemlisi desteklendiğinizi hissettiğiniz, kendinizi iyi hissettiğiniz, herkesin tek bir amaç için çalıştığı iyi bir ortama sahip olmak."

"Gerçekten daha fazlasını istemenize gerek yok. Önemli olan projedir ve gelecek için hedeflerin neler olduğudur."

"Gelecek için tüm iyi parçalar varsa, bunlar 'hayır' demeniz mümkün değil." cevabını verdi.

Esteban Ocon, Alpine A524

Esteban Ocon, Alpine A524

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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