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Formula 1 Miami GP

Ocon: "Geleceğimin yakında belli olması iyi olur"

Esteban Ocon, Formula 1'deki geleceğinin yakında belli olmasını umuyor.

Ezel Tan
Esteban Ocon, Alpine F1 Team, arrives at the track

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Esteban Ocon'un üç yıllık kontratı bu yılın ardından bitiyor ve takımdan ayrılma ihtimali mevcut.

Adi Audi ile anılan Ocon, bugün Miami'de verdiği demeçte, sürücü pazarındaki hamlelere şaşırıp şaşırmadığı sorulduğunda şöyle dedi: "Ocak ayında Hamilton, Ferrari'ye geçince şaşırmıştım. Şimdi şaşırıyor muyum? Hayır. Bence şu anda piyasada bu kadar çok sürücü varken, her yerde görüşmelerin olması ve işlerin çok hızlı ilerlemesi normal."

"Bu benim iş yapma şeklimi değiştiriyor mu? Hayır. Şu anda takımın yaptığım işten memnun olduğumu düşünüyorum. Çalışma şeklimiz geçen yıla göre çok daha verimli. Son yarışımın uzun zamandır çıkardığım en iyi yarış olduğunu hissettim."

"Bunu yapmaya devam etmeliyiz ve elimizden gelen en iyi performansı sergilemeliyiz."

"Şu anda hiçbir şeyi değiştirmiyorum."

Esteban Ocon, Alpine F1 Team

Esteban Ocon, Alpine F1 Team

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Geleceğinin ne zaman belirlenmesini istediği sorusuna Ocon, "Mümkün olduğunca erken bir noktada. Bu her zaman en iyisidir." 

"Formula 1'de ne olacağını asla bilemezsiniz. Bu yüzden yapabileceğim tek şey elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışmak."

"Bu sporda performansın en önemli şey olduğuna inanıyorum ve eğer bu değişirse, o zaman bu spora olan sevgim yok olur."

"Fakat geleceğin ne getireceğini asla bilemezsiniz. Takımla çalışmaya devam ediyorum, bir süredir bu projenin içindeyim. Bu takımla üç yıllık anlaşma imzalamamın bir nedeni var. Yani gelecekte  ne olacağını göreceğiz."

"Fakat şu anda yarış yarış ilerliyorum. Geleceğin ne getireceğini göreceğiz." cevabını verdi.

Uzun vadeli bir anlaşma mı istediği sorusuna Ocon, "Geçmişte iki yıllık, üç yıllık sözleşmelerim vardı, bunun çok iyi bir nedeni vardı, o zamanlar takımda istikrar istiyorduk."

"Bence istikrar çok iyi bir şey. Şu anda yaptığım işin iki ya da üç yıl önce yaptığımdan daha iyi olduğunu hissediyorum, yani birlikte çalıştığınız insanları tanımak ve hep birlikte deneyim sahibi olmak fark yaratıyor."

"Ne olacağını göreceğiz. Fakat bir şey inşa ederken daha uzun vadeli bir sözleşme her zaman daha ilginçtir." cevabını verdi.

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