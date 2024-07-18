Ocon: "Geleceğim netleşince ilk siz duyarsınız"

Alpine'den ayrılma kararı alan Esteban Ocon, 2024 sezonunun ardından büyük bir sürpriz olmadığı takdirde Haas'a geçecek.

Tarafların resmi sözleşmeyi imzalamasa da büyük oranda anlaştığı ifade ediliyor.

Budapeşte'de, geleceğiyle ilgili planların hazır olup olmadığı sorusuna Ocon,, "Bu konuda söyleyecek herhangi bir şeyim yok."

"Hâlâ bu konular üzerinde çalışıyoruz ve tamamlandığında ilk öğrenen siz olacaksınız. Umarım yakında sonuçlanır." dedi.

Takımdaki ruh halinin nasıl olduğu sorusuna Ocon, "Öncekine benzer."

"En iyisini yapamadığımız zorlu bir yarışı geride bıraktık. Araç performansı istediğimiz seviyede değildi."

"Bazı şeyleri en iyi hale getiremedik ve şampiyonadaki diğer takımlara karşı puan kaybettik, ki bu çok kötü bir durum."

"Bu yüzden toparlanmaya çalışacağız ve sağlam bir hafta sonu geçirebilmek için çalışmaya devam edeceğiz."

"Benim tarafımda daha önce yaptığımız gibi çalışmaya devam ediyoruz. Takımla çalışmam engellenmedi. Tüm açılardan gayet iyi bilgilendiriyorum ve böyle de olmalı çünkü aksi takdirde ilerleyemeyiz." cevabını verdi.