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Formula 1 Macaristan GP

Ocon: "Geleceğim netleşince ilk siz duyarsınız"

Esteban Ocon, 2024 sezonunun ardından nerede yarışacağına henüz karar vermediğini söyledi.

Ezel Tan
Esteban Ocon, Alpine F1 Takımı

Esteban Ocon, Alpine F1 Takımı

Fotoğraf: Erik Junius

Alpine'den ayrılma kararı alan Esteban Ocon, 2024 sezonunun ardından büyük bir sürpriz olmadığı takdirde Haas'a geçecek.

Tarafların resmi sözleşmeyi imzalamasa da büyük oranda anlaştığı ifade ediliyor.

Budapeşte'de, geleceğiyle ilgili planların hazır olup olmadığı sorusuna Ocon,, "Bu konuda söyleyecek herhangi bir şeyim yok."

"Hâlâ bu konular üzerinde çalışıyoruz ve tamamlandığında ilk öğrenen siz olacaksınız. Umarım yakında sonuçlanır." dedi.

Takımdaki ruh halinin nasıl olduğu sorusuna Ocon, "Öncekine benzer."

"En iyisini yapamadığımız zorlu bir yarışı geride bıraktık. Araç performansı istediğimiz seviyede değildi."

"Bazı şeyleri en iyi hale getiremedik ve şampiyonadaki diğer takımlara karşı puan kaybettik, ki bu çok kötü bir durum."

"Bu yüzden toparlanmaya çalışacağız ve sağlam bir hafta sonu geçirebilmek için çalışmaya devam edeceğiz."

"Benim tarafımda daha önce yaptığımız gibi çalışmaya devam ediyoruz. Takımla çalışmam engellenmedi. Tüm açılardan gayet iyi bilgilendiriyorum ve böyle de olmalı çünkü aksi takdirde ilerleyemeyiz." cevabını verdi.

 

 

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