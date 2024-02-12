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Ocon, geçtiğimiz yıl yaşadığı sağlık sorunlarını yaşamamak için programını değiştirmiş

Esteban Ocon 2023'ü sağlık sorunlarıyla tamamladı ve 2024'te hastalıktan korunmak için adımlar attığını söylüyor.

Editör Burak Yasul
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Esteban Ocon, Alpine

Fransız pilot, Las Vegas Grand Prix'si haftasında bir hastalık geçirdi ve hafta sonu için zamanında iyileşmeye çalışırken yarış hafta sonunda medya gününü kaçırmak zorunda kaldı.

Ocon son iki yarışa katılabildi. Ancak 22 yarışlık zorlu sezonun ardından dinlenmek ve iyileşmek için biraz zamana ihtiyaç duyduğundan sezonu bir sönük performansla tamamladı.

Bu hafta Alpine A524'ün lansmanında medyaya konuştuğu sırada tamamen iyileşmiş olan Ocon, 2023'ün sonunda başına gelenlere benzer durumlardan kaçınmak için kendi yeni sezon fitness hazırlığında yeni adımlar atmayı deneyeceğini söyledi.

Ocon, "Evet, çok farklı bir şey yapacağım. Bu açık."

"Evet, Las Vegas yarışında oldukça şanssızdım."

"Açıkçası o hafta sonu pek çok insanla buluşuyorduk ve dört ya da beş gün boyunca güneş ışığı görmedik."

"Oldukça zordu ve herkes hastalandı. O dönem padoğun yüzde 80'i hastaydı. Ama evet, bu yıl işleri çok farklı yapacağım." dedi.

2024'teki geçireceği tüm hastalıklarını şimdiden atlattığı konusunda şaka yapmayı da ihmal etmeyen Ocon, "Bu kış yeterince hastalandım. Böylece tüm bağışıklık sistemimi bu yıl için hazır hale getirdim." 

Esteban Ocon, Alpine A523

Esteban Ocon, Alpine A523

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Yani evet, iyi antrenman yapıyorum. Yarışlar arasında her gün antrenman merkezime geri döneceğim. Yapılmaması gereken şeylerin çoğunu sınırlandıracağım ve yarışlara odaklanacağım." dedi.

2023 sezonunu sonunda Las Vegas ve Abu Dabi Grands Prix'leri üst üste iki hafta sonunda düzenlendi. Bu iki ülke arasında uzun saatler süren uçak yolcuğu padoktaki bir çok ismin yorgunluktan şikayet ettiği sezonun zaten hareketli geçen ikinci yarısının sonuna denk geldi.

Bunun üzerine bir de 12 saatlik zaman farkı eklenince, Las Vegas'ın padok üzerinde özellikle ağır bir etkisi olduğu ortaya çıktı. Personel Abu Dabi'ye bitkin bir şekilde gelmişti.

Ocon, zaman farkı ayarlaması da dahil olmak üzere iki hafta sonu üst üste alışılmadık saatlerin yanı sıra uzun F1 programının da hastalığında büyük rol oynadığını söyledi.

Ocon, F1 temposuna ayak uydurmak için yoğun programlarla çalışıyor olsalar bile yeterli dinlenme süresi olmadan vücutlarının bu kadar çok yarışa dayanabileceğine inanmadığını söyledi.

Ocon Abu Dabi'de yaptığı açıklamada, "İnsan vücudunu zorlayan pek çok şey var."

"Genellikle buradan eve döndüğünüzde hastalanırsınız."

"Geçen yıldan [2022] bir yarış fazla ya da iki yarış fazla. Vücutlarımız 23 ya da 24 yarışa dayanabilecek şekilde tasarlanmadı. Bakalım bunu atlatabilecek miyiz?" dedi.

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