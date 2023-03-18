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Ocon: "Geçen hafta yaşananları geride bırakmayı hedefliyorum"

İyi bir sıralama seansı geçiren Esteban Ocon, yarışta geçen hafta yaşananları geride bırakmayı hedefliyor.

Altay Gök
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Ocon: "Geçen hafta yaşananları geride bırakmayı hedefliyorum"
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Sezona felaket bir başlangıç yapan ve gerek kendi, gerek de takımın hataları nedeniyle üç kez ceza aldıktan sonra yarıştan çekilen Ocon'un Suudi Arabistan'da iyi bir geri dönüş yaptığı söylenebilir.

Özellikle dördüncü sırada tamamladığı ikinci antrenman seansında çok güçlü görünen Ocon, sıralama turlarında ise takım arkadaşının yanı sıra Lewis Hamilton'ı da mağlup ederek yedinci olmayı başardı.

Charles Leclerc'in grid cezasının ardından yarışa altıncı başlayacak olan Ocon'un ana hedefi ise son yarışı arkasında bırakabilmek.

Ocon, "Halen nefes nefeseyim, stres dolu bir sıralama seansıydı. Demek istediğim, farklar çok ufaktı ve ciddi anlamda risk almak zorundaydınız."

"En hızlı turumda iki kez duvara temas ettim; ilki ilk virajda, ikincisi son virajda. Her şeyin bittiğini ve aracın hasar aldığını düşündüm."

"Sanırım maksimumu aldım, bu yüzden mutluyum. Son antrenman istediğimiz gibi geçmemişti, sıralama turlarına kadar aracı geliştirebildiğimiz için de mutluyum. Bahreyn'e göre iyi bir adım attık.

"Yarın diğerleriyle mücadele etmek istiyoruz. İyi bir start almayı ve geçen hafta yaşananları arkamda bırakmayı hedefliyorum, takım olarak da iki araçla birden puan alabilmeyi umuyoruz."

"Cuma günü araç güçlüydü, bu da rakiplere nefes aldırmamak için yeterli." dedi.

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Bahreyn'de aldığı cezalar hakkında da konuşan Ocon, "Olup biteni anlayabilmek önemliydi, bu amaçla FIA ile bir toplantı yaptım, takımla görüştüm."

"Belki olup bitenler aptalca görünebilir, gridde çok sağa yerleştiğimi söyleyebilirsiniz. Ancak kokpitten konuşmak gerekirse öyle değil. Oturduğunuz yerden hiçbir şey göremiyorsunuz. Dolayısıyla sonraki yarışlarda bu sorunla başa çıkmam gerek."

"Takım operasyonel açıdan adımlar attı. Sadece grid konusunda hiçbir şey yapamayız, ancak geri kalan her şey değişecek." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A523

Esteban Ocon, Alpine A523

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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