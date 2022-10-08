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Formula 1 Haberler

Ocon: "Gasly'nin Alpine'e katılması harika bir haber"

Esteban Ocon, Pierre Gasly ile yaşadığı gerginliğe rağmen, 2023 Formula 1 sezonunda birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyor.

Niels Dijksterhuis
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Ocon: "Gasly'nin Alpine'e katılması harika bir haber"
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Pierre Gasly, Cumartesi günü itibariyle resmen 2023 Formula 1 sezonu için Alpine F1 takımıyla anlaşma imzaladığını duyurdu.

Dokuz yıllık birlikteliğin ardından Red Bull programından ayrılacak Gasly, Aston Martin'e geçme kararı alan Fernando Alonso'nun yerini alacak ve Esteban Ocon'un takım arkadaşı olacak.

İkili eskiden iyi arkadaştı, ancak bu ilişki aralarındaki bir tartışmadan ötürü darbe aldı. O günden bu yana da iyi yönde gelişmedi.

Alpine her iki sürücüyle de görüşerek, olası ortaklık hakkındaki görüşlerini aldı. İki taraf da ortada bir sorun görmeyince, Gasly ile anlaşma yapıldı.

Bugünkü 3. antrenman seansından sonra konuşan Ocon, Gasly'nin Alpine'e katılmasından büyük heyecan duyduğunu söyleyerek, aralarında problem olmadığını ima etti.

Ocon, Canal+'a verdiği demeçte, "Bu harika bir hikaye."

"Kelimenin tam anlamıyla üç renkliyiz: araç mavi-beyaz-kırmızı (Fransa bayrağının renkleri), biz de mavi-beyaz-kırmızıyız. İkimiz de Alpine araçlarının üretildiği bölgede geliyoruz ve ikimiz de Normandiyalıyız. Bunu başarmak, bölgemiz için harika."

"Birlikte, evimizin yakınındaki küçük bir go-kart pistinde başladık ve şimdi Formula 1'de aynı takımda yarışacağız, bu gerçekten çok tuhaf fakat çok güzel."

Ocon bunun keyifli bir ortaklık olacağından emin.

"Farklı yönlere gittiğimiz doğru. Birbirimizden farklı takımlarda çalıştık ve farklı şampiyonalarda yarıştık."

"Sonunda aramızdaki temas bir süreliğine kayboldu. Ancak Pierre bize katıldığı ve birlikte yepyeni bir maceraya başlayabileceğimiz için mutluyum."

Ocon'un sosyal medya paylaşımı:

 

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