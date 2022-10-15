Ocon: "Gasly'nin Alpine'e gelmesi 'harika bir hikaye' yaratacak"

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Alpine pilotu Ocon, takımın ilerlemesine yardımcı olmak için Gasly ile işbirliği yapabilecekleri konusunda ısrar etti.

Ayrıca Ocon, birlikte büyümüş iki pilotun; aynı marka için çalışacakları konusuna odaklanılmasını istedi.

Motorsport.com'un birlikte çalışıp çalışamayacakları sorusuna Ocon, "Evet çalışacağız, ve dürüst olmak gerekirse, bence bu anlatmak için harika bir hikaye olacak."

“Yani, birlikte go-kart yapmaya başlamıştık o yüzden bu oldukça çılgınca. Çocukken Pierre'le açıkçası bir sürü harika anım var."

"Daha sonra birbirimizi kaybettik. O daha farklı şampiyonalar için Japonya'ya gitti, ben ise Avrupa'da kaldım."

"Ama birlikte işbirliği yapmanın harika olacağını düşünüyorum. Artık sadece ben değil; hem ben, hem Pierre, hem de takım Fransa'nın Normandiya bölgesindeniz."

"Eğer takımı zirveye taşıyıp galibiyet alabilirsek bu harika olur."

"Birlikte elde edebileceğimiz harika şeyler olduğuna inanıyorum. Takım için iyi işler yapmak ve beraber iyi bir uyum içerisinde çalışmak istiyoruz. Her şeyin güzel olacağından eminim."

"Tabii ki F1'deyken her zaman takım arkadaşınızı yenmek istersiniz, her takım arkadaşımla nasılsam Pierre ile de aynı şekilde olacak. Ama bunun güzel olacağına inanıyorum." dedi.

Pierre Gasly, Scuderia AlphaTauri, Nicholas Latifi, Williams Racing, Esteban Ocon, Alpine F1 Team, Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: FIA Pool

Ocon, ikilinin şimdiden kısa bir konuşma fırsatı bulduğunu da söyledi.

Fransız pilot, "Birlikte bir fotoğraf çekimi yaptık ve bir-iki görüşmemiz oldu. Biraz sohbet ederek vakit geçirdik, her şey çok eğlenceli olacak." dedi.

Ocon, takımla yaşadığı deneyimin, A523'ün gelişimine öncülük etme açısından kendisine bir avantaj sağlayacağına dair yorumlara katılmadığını belirtti.

Ocon, "Bu odaklandığım bir şey değil. Benim için asıl önemli olan, yaptığım işi geliştirmek. Yine de bir şeylere öncülük etmek keyif verici, mesela Singapur'da getirdiğimiz yeni taban gibi."

"Ben de Fernando [Alonso] da sürekli düşüncelerimizi belirtiyoruz, ama en önemlisi birlikte yaptığımız iş."

"Elbette gelecek yıl daha fazla deneyime sahip olacağım, aracın nasıl çalıştığını biliyorum. Ama Pierre'in hızlı bir şekilde adapte olmasını sağlamak takım için önemli." dedi.