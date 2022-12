Ocon: "Gasly takıma hemen uyum sağlayacak"

Başarısız geçen 2022 sezonunun ardından AlphaTauri'den ayrılan Gasly, gelecek sezondan itibaren Aston Martin'e geçen Fernando Alonso'nun eski koltuğuna geçerek ilk kez bir fabrika takımında mücadele edecek.

Takımdaki dördüncü sezonuna girmeye hazırlanan ve genel itibariyle rekabetçi bir performans sergileyen Ocon, Alonso'nun F1'e döndükten sonra yeniden temposunu bulmasına da yardımcı oldu.

Gasly'nin benzer bir yardıma ihtiyaç duyup duymayacağı sorulan Fransız pilot, çocukluk arkadaşının takıma hızlıca uyum sağlayabileceğini düşünüyor.

Motorsport.com'a konuşan Ocon, "[Gasly'nin] fazla yardıma ihtiyacı olacağını sanmıyorum, kendisi oldukça deneyimli bir isim. Farklı takımlarda yarışmasının yanı sıra bizimle birçok test de yaptı."

"Takım olarak gereken zihniyete sahibiz, asıl önemli olan şey Fernando ile yaptıklarımızı yapmaya devam etmemiz."

"İyi puanlar elde edebilmek ve takıma iyi geri bildirimler vererek aracı geliştirebilmek için hemen hızlanmamız gerekiyor."

"Şimdiden 2023 aracının bazı parçalarını denedim ve test cesaret vericiydi, aracın inanılmaz derecede hızlı olduğunu söyleyebilirim. Simülasyonda olsa dahi iyi hissettiriyor. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor, Pierre bu noktada bizlere yardımcı olacak." dedi.

Pierre Gasly sampled the Alpine A522 at the Abu Dhabi post-season test

Photo by: Alpine