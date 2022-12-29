Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Önceki / Williams: "Sonuncu olacağımız kesinleşince gelişmeyi durdurduk" Sonraki / Steiner: "İlk yarışlardan sonra geri düşmemiz gizemli bir durum"
Formula 1 Haberler

Ocon: "Gasly takıma hemen uyum sağlayacak"

Esteban Ocon, yeni takım arkadaşı Pierre Gasly'nin takıma çabucak uyum sağlayacağını ve kendilerine takımın gelişimi için yardımcı olabileceğini söylüyor.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Altay Gök
Ocon: "Gasly takıma hemen uyum sağlayacak"
Haberi dinle

Başarısız geçen 2022 sezonunun ardından AlphaTauri'den ayrılan Gasly, gelecek sezondan itibaren Aston Martin'e geçen Fernando Alonso'nun eski koltuğuna geçerek ilk kez bir fabrika takımında mücadele edecek. 

Takımdaki dördüncü sezonuna girmeye hazırlanan ve genel itibariyle rekabetçi bir performans sergileyen Ocon, Alonso'nun F1'e döndükten sonra yeniden temposunu bulmasına da yardımcı oldu.

Gasly'nin benzer bir yardıma ihtiyaç duyup duymayacağı sorulan Fransız pilot, çocukluk arkadaşının takıma hızlıca uyum sağlayabileceğini düşünüyor. 

Motorsport.com'a konuşan Ocon, "[Gasly'nin] fazla yardıma ihtiyacı olacağını sanmıyorum, kendisi oldukça deneyimli bir isim. Farklı takımlarda yarışmasının yanı sıra bizimle birçok test de yaptı."

"Takım olarak gereken zihniyete sahibiz, asıl önemli olan şey Fernando ile yaptıklarımızı yapmaya devam etmemiz." 

"İyi puanlar elde edebilmek ve takıma iyi geri bildirimler vererek aracı geliştirebilmek için hemen hızlanmamız gerekiyor."

"Şimdiden 2023 aracının bazı parçalarını denedim ve test cesaret vericiydi, aracın inanılmaz derecede hızlı olduğunu söyleyebilirim. Simülasyonda olsa dahi iyi hissettiriyor. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor, Pierre bu noktada bizlere yardımcı olacak." dedi.

Pierre Gasly sampled the Alpine A522 at the Abu Dhabi post-season test

Pierre Gasly sampled the Alpine A522 at the Abu Dhabi post-season test

Photo by: Alpine

Alpine için en büyük soru işaretlerinden biri, Gasly ve Ocon'un iyi anlaşıp anlaşamayacağı. Araları uzun süredir bozuk olan iki eski çocukluk arkadaşı, iyi anlaşamamaları durumunda takım içinde ciddi bir gerginliğe sebep olabilirler.

Ancak bir gerginlik yaşanmayacağı konusunda ısrar eden Ocon, "Ortada gerçekten büyük bir drama yok.Daha fazla drama istemenizi anlıyorum, nitekim bu konularda yazmanız gereken yazılar var! Ama hayır, herhangi bir drama yok."

"Patronlarla bir araya geldiğimizde [Pierre ile] 10-15 dakika kadar sohbet ettik ve Instagram'da paylaştığım, ikimizin de altı-yedi yaşlarında olduğumuz fotoğrafa bakarak o zamanları andık."

"Bu inanılmaz bir hikaye. İkimiz de çok yakın bir bölgeden geliyoruz, aynı pistte antrenman yapıyorduk. Pierre'in ilk bindiği go-kart da bana aitti. Bu oldukça şaşırtıcı ve çılgınca."

"Önümüzde birlikte yazacağımız harika bir hikaye var." dedi.

paylaşım
yorumlar
Williams: "Sonuncu olacağımız kesinleşince gelişmeyi durdurduk"
Önceki haber

Williams: "Sonuncu olacağımız kesinleşince gelişmeyi durdurduk"
Sonraki haber

Steiner: "İlk yarışlardan sonra geri düşmemiz gizemli bir durum"

Steiner: "İlk yarışlardan sonra geri düşmemiz gizemli bir durum"
Luke Smith Daha fazlası
Luke Smith
Steiner: "İlk yarışlardan sonra geri düşmemiz gizemli bir durum"
Formula 1

Steiner: "İlk yarışlardan sonra geri düşmemiz gizemli bir durum"

Williams: "Sonuncu olacağımız kesinleşince gelişmeyi durdurduk"
Formula 1

Williams: "Sonuncu olacağımız kesinleşince gelişmeyi durdurduk"

Alonso: "Alpine'in dayanıklılık sorunları McLaren-Honda ile kıyaslanamaz"
Formula 1

Alonso: "Alpine'in dayanıklılık sorunları McLaren-Honda ile kıyaslanamaz"

Esteban Ocon Daha fazlası
Esteban Ocon
Szafnauer: "Ocon'a, 'Fransa savunma bakanı' lakabı takılmalı"
Formula 1

Szafnauer: "Ocon'a, 'Fransa savunma bakanı' lakabı takılmalı"

Ocon: "Schumacher'in F1'e geri döneceğinden eminim"
Formula 1

Ocon: "Schumacher'in F1'e geri döneceğinden eminim"

Szafnauer: "İki pilotumuz da bizi hayal kırıklığına uğrattı" São Paulo GP
Formula 1

Szafnauer: "İki pilotumuz da bizi hayal kırıklığına uğrattı"

Alpine Daha fazlası
Alpine
Alpine: "Takımdaki en önemli şey, güncelleme sürelerini kısaltmaktı"
Formula 1

Alpine: "Takımdaki en önemli şey, güncelleme sürelerini kısaltmaktı"

Alpine, LMDh aracında F1 güç ünitesi kullanmayacak
WEC

Alpine, LMDh aracında F1 güç ünitesi kullanmayacak

Gasly: "Alpine'in sezonu neden 4. bitirdiğini daha iyi anladım" Abu Dhabi Kasım testi
Formula 1

Gasly: "Alpine'in sezonu neden 4. bitirdiğini daha iyi anladım"

Son Haberler

Thomas: "Şasi ve motor gelişimi, ayrılmaz bir süreç"
Formula 1 Formula 1

Thomas: "Şasi ve motor gelişimi, ayrılmaz bir süreç"

Mercedes HPP'nin patronu Hywel Thomas, düşünülenin aksine şasi ve motor gelişiminin birbirleriyle paralel ilerlediğini söyledi.

Bernd Maylander, 2022'de "en çok lider giden" beşinci isim olmuş
Formula 1 Formula 1

Bernd Maylander, 2022'de "en çok lider giden" beşinci isim olmuş

2022 Formula 1 yarışları, bir önceki sezona kıyasla güvenlik veya Sanal Güvenlik Aracı (VSC) dolayısıyla daha çok kesintiye uğradı.

Red Bull, 2023'te araçların birbirine benzeyeceğine inanmıyor
Formula 1 Formula 1

Red Bull, 2023'te araçların birbirine benzeyeceğine inanmıyor

Red Bull'dan Paul Monaghan, mevcut kuralların henüz daha ilk yılı olduğu için gelecek sezon araçların birbirine benzemesini beklemiyor.

Rosberg: "Vettel'in samimiyetinden şüphe duymayın
Formula 1 Formula 1

Rosberg: "Vettel'in samimiyetinden şüphe duymayın

Nico Rosberg, Sebastian Vettel'in çevre sorunlarına veya diğer konulara dikkat çekerken fazlasıyla samimi davrandığını düşünüyor.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.