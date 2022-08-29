Ocon, Gasly ile takım arkadaşı olma fikrine kötü gözle bakmıyor

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Fernando Alonso'nun yaz arasında Aston Martin ile anlaşması sonrası pilot pazarı bir anda karıştı ve herhangi bir hamle yapmakta geç kalan Alpine an itibariyle alt serilerden bu yana desteklediği Oscar Piastri'yi kaybetmek üzere.

Bu gerçekleşirse, bir koltuğu boş kalan Alpine'in kiminle anlaşacağı gibi önemli bir soruyla karşı karşıya kalacağız.

Mick Schumacher ve Daniel Ricciardo en güçlü adaylar gibi duruyor, ancak son zamanlarda Pierre Gasly ismi de ciddi şekilde duyulmaya başladı. Gasly'nin Fransız olması da tamamen Fransızlardan oluşan bir kadro kurma fırsatı yakalayacak Alpine için bir artı.

AlphaTauri pilotuyla arasının pek de iyi olmadığı bilinen Ocon, buna rağmen Gasly ile takım arkadaşı olmaya olumsuz bakmıyor.

Autosport'a konuşan Ocon, "[Gasly] ile her şey iyi gidiyor, birbirimize saygı duyuyoruz, önemli olan da bu."

"Dolayısıyla evet, aynı takımda iki Fransız olarak iyi çalışacağımızı düşünüyorum." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A522, Nicholas Latifi, Williams FW44, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Alpine'in Gasly ile anlaşmasının önündeki en büyük engel, Fransız pilotun 2023 için AlphaTauri ile sözleşmesi bulunması, ancak son günlerde takımın IndyCar sürücüsü Colton Herta ile ilgilendiğine yönelik haberler çıkmaya başladı.

Tüm bunların ışığında Alpine ihtimali Gasly'e soruldu ancak durumunun farkında olan Fransız pilot temkinli cevaplar verdi.

Gasly, "Şimdilik herhangi bir yorumum yok."

“Bildiğim tek şey bir sözleşmem olduğu, ayrıca herkes gelecek sene AlphaTauri'de kalacağımı da biliyor." dedi.