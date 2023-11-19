Ocon, Gasly ile mücadelesi hakkında: "Takımın söylediği şeyi duymadım"

Las Vegas Grand Prix'sinde Ocon'un temposu oldukça iyi göründü. Fransız pilot, yarış boyunca 12 sıra kazandı ve çizgiyi 4. sırada geçti.

Ocon, takım olarak asla vazgeçmediklerini ve zorlamaya devam ederek böyle bir sonuç elde ettiklerini belirtti.

Alpine pilotu, "Çılgın bir yolculuk oldu."

"Singapur'dan bu yana kazalar, yarıştan çekilmeler ve masada bırakılan pek çok puanla altı zor yarış geçirdik ama bugün işler tersine döndü."

"İnanmaktan ve çok çalışmaktan asla vazgeçmemiş olmamız harika, ne olursa olsun zorlamaya devam ettik. Takım dün sıralama turlarında ve bugün yarışta harika bir iş çıkardı. Ayrıca lastikleri yönetmeyi de başardık ve bu da fark yarattı." dedi.

Takım arkadaşı Pierre Gasly ile yakın mücadelesi hakkında ise şunları söyledi: "Sanırım Pierre daha eski lastiklere sahipti. Telsizden bana 'pozisyonunu koru' dendi ama bunu tam olarak duyamadım çünkü o sırada atak yapıyordum."

"Eğer takım benden pozisyonu geri vermemi isteseydi, bunu hemen yapardım."