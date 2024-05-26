Ocon, Gasly ile kazası nedeniyle 10 sn (5 sıra grid) cezası aldı
Alpine pilotu Esteban Ocon, 2024 Monako GP'nin ilk turunda takım arkadaşı Pierre Gasly ile yaşadığı kaza nedeniyle suçlu bulundu ve 10 sn zaman cezası aldı.
Arka tarafta Sergio Perez ve Kevin Magnussen'in yaşadıkları kaza ilk tura damgasını vursa da, daha ileride Alpine pilotları arasında yaşanan kaza, daha sonra ekranlara yansımıştı.
Ocon, tünel öncesindeki Portier virajında çok iyimser bir şekilde takım arkadaşının içerisine daldı. Virajdan çıkışta iki Alpine aracı temas yaşadı ve Ocon'un aracı havalandı.
İki araç kırmızı bayrakla durdurulan yarışta pite dönmeyi başarırken, bir süre sonra Ocon'un hasar nedeniyle yarışa veda ettiği açıklandı. Gasly yarışa devam etti ve 10. sırada damalı bayrağı görerek bu sene ilk puanını aldı.
Olayı inceleyen hakemler Ocon'u aşırı iyimser bir atak nedeniyle suçlu buldular. Bunun sonucunda Ocon'a bu sene tüm kazalarda olduğu gibi 10 sn zaman cezası verdiler ancak Ocon'un bu cezayı yarış içerisinde çekememesi nedeniyle, kazanın 5 sıra grid cezasına çevrildiğini duyurdular.
Ocon'a ayrıca 2 ceza puanı verildi.
Takım patronu Bruno Famin, Fransız televizyonunda yaptığı açıklamada hareketten Ocon'u sorumlu tutarken, sürücüsü çarpışmayı inceledikten sonra sosyal medyada hatanın kendisinde olduğunu kabul etti.
Ocon "Bugünkü kaza benim hatamdı. Sonunda aradaki fark çok azdı ve bu konuda takımdan özür dilerim. Bugün takım için hak edilmiş bir puan finişi umuyorum." dedi.
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