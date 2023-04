Ocon: "Gasly ile aramızda bir kırgınlık yok"

Pazar günkü yarış, birden fazla kırmızı bayrağın çıktığı bir seans oldu.

8. turda Alex Albon'un duvara temasının ardından kırmızı bayrak çıkmış, ardından durarak start alınmıştı. Ancak 54. turda Haas pilotu Kevin Magnussen'in duvara temasıyla bir kez daha kırmızı bayrak çıktı.

Pist temizlendikten sonra yarışın tekrar durarak start ile başlamasına karar verildi. Ancak startta Alpine pilotları Ocon ve Gasly arasında büyük bir temas gerçekleşti. Bu olayın ardından tekrar kırmızı bayrak çıktı.

Ocon, yarışın ilk bölümü hakkında, "Harika bir başlangıç yapmıştık ve üç sıra kazanmıştım."

"Sert lastiği erken takmak için pite girmeye karar verdik. Tabii ki hemen ardından kırmızı bayrak olmasaydı dördüncü ya da beşinci olabilirdik. Çok iyi bir ilk stint olurdu. Yani işler istediğimiz gibi gitmedi."

"Açıkçası, kırmızı bayraktan aldığımız her şeyi kaybettik. Sonra çok yalnız bir yarış geçirdik diyebilirim. DRS'ye sahip araçları geçmek zorunda kaldık, bu çok zordu ama başardık. Hızımız öndeki Ferrari ve Aston'lara benziyordu. Yani oldukça umut vericiydi." dedi.

Marshals remove the damaged car of Esteban Ocon, Alpine A523, from the circuit with a JCB

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images