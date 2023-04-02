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Ocon: "Gasly ile aramızda bir kırgınlık yok"

Esteban Ocon, Melbourne'de kırmızı bayrağın ardından takım arkadaşı Pierre Gasly ile büyük bir temas yaşamaları hakkında aralarında herhangi bir kırgınlık olmadığını söyledi.

Zeynep Taş
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Ocon: "Gasly ile aramızda bir kırgınlık yok"
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Pazar günkü yarış, birden fazla kırmızı bayrağın çıktığı bir seans oldu.

8. turda Alex Albon'un duvara temasının ardından kırmızı bayrak çıkmış, ardından durarak start alınmıştı. Ancak 54. turda Haas pilotu Kevin Magnussen'in duvara temasıyla bir kez daha kırmızı bayrak çıktı.

Pist temizlendikten sonra yarışın tekrar durarak start ile başlamasına karar verildi. Ancak startta Alpine pilotları Ocon ve Gasly arasında büyük bir temas gerçekleşti. Bu olayın ardından tekrar kırmızı bayrak çıktı.

Ocon, yarışın ilk bölümü hakkında, "Harika bir başlangıç yapmıştık ve üç sıra kazanmıştım."

"Sert lastiği erken takmak için pite girmeye karar verdik. Tabii ki hemen ardından kırmızı bayrak olmasaydı dördüncü ya da beşinci olabilirdik. Çok iyi bir ilk stint olurdu. Yani işler istediğimiz gibi gitmedi."

"Açıkçası, kırmızı bayraktan aldığımız her şeyi kaybettik. Sonra çok yalnız bir yarış geçirdik diyebilirim. DRS'ye sahip araçları geçmek zorunda kaldık, bu çok zordu ama başardık. Hızımız öndeki Ferrari ve Aston'lara benziyordu. Yani oldukça umut vericiydi." dedi.

Marshals remove the damaged car of Esteban Ocon, Alpine A523, from the circuit with a JCB

Marshals remove the damaged car of Esteban Ocon, Alpine A523, from the circuit with a JCB

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Gasly ile kırmızı bayrağa sebep olan temaslarının ardından aralarında bir gerginlik olup olmadığı sorusuna ise Ocon, şu yanıtı verdi: "Açıkçası çok kaotik bir yeniden start oldu, yani herhangi bir araçla bunu yaşayabilirdim."

"Bazı pilotlar ilk virajda biraz intihara meyilliydi, örneğin Nyck [de Vries] gibi. Yani bu gerçekten bizim kontrolümüz dışındaydı."

"Pierre'i suçlayıcı bir yorum yapmama gerek yok, ne olduğu gayet açık. Normalden daha soğuk lastikleriniz olduğunda bu kolay bir durum değildir. Çimlere çıkıp asfalta geri döndüğünüzde her zaman arkayı kaybedersiniz. Bu yüzden onun için bir yorum yapamam."

"Aramızda kırgınlık yok. Gelip benden özür diledi ve dediğim gibi, bu başka biri de olabilirdi."

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