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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Ocon: “Galibiyeti almamda Alonso’nun da payı vardı”

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Alpine pilotu Esteban Ocon, Macaristan Grand Prix’sini kazanmasına takım arkadaşı Fernando Alonso’nun da yardımcı olduğunu düşünüyor.

Ocon: “Galibiyeti almamda Alonso’nun da payı vardı”

Bol olaylı geçen Macaristan Grand Prix’sinde galibiyetin sahibi, Esteban Ocon oldu.

Yarışa 8. sıradan başlayan Fransız pilot, ilk turda yaşanan kazalardan kazançlı çıkan isimlerden biriydi ve Hamilton’ın gerisinde ikinci sıraya kadar yükseldi.

İlerleyen dakikalarda Hamilton’ın pite girmesiyle liderliğini alan Ocon, pozisyonunu Aston Martin pilotu Sebastian Vettel’e karşı korumayı başardı ve kariyerindeki ilk Formula 1 zaferini kazandı.

Kendisi için harika geçen yarışın ardından konuşan Ocon, galibiyetinde uzun bir süre Lewis Hamilton’ı arkasında tutan takım arkadaşı Alonso’yu da tebrik etti ve bu galibiyeti kazanmasında onun da payı olduğunu söyledi.

Fernando Alonso, Alpine F1, celebrates with Esteban Ocon, Alpine F1, 1st position, in Parc Ferme

Fernando Alonso, Alpine F1, celebrates with Esteban Ocon, Alpine F1, 1st position, in Parc Ferme

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ocon, “Bu, Renault’nun [şimdiki adıyla Alpine] Formula 1’e döndüğünden bu yana ilk galibiyeti oldu. Bildiğiniz üzere bu sezon takım olarak üstesinden geldiğimiz bazı zor anlar yaşadık ve ardından, Silverstone’da harika bir noktaya geldik, bu yüzden gerçekten çok iyiydi.”

“Ayrıca Fernando’yu da çok tebrik ederim çünkü ortaya harika bir mücadele ortaya koydu ve galibiyeti kazanmam da onun da payı vardı. Bu yüzden, bu bir takım işiydi ve gerçekten harika bir gündü.” dedi.

Ayrıca Ocon, yarışın büyük bir kısmı boyunca 4 kez dünya şampiyonu Vettel’in baskısı altındaydı ve buna rağmen hata yapmayarak yerini korudu. Vettel ile mücadelesi hakkında ise Ocon şöyle konuştu: “Seb, bugün yarış boyunca çok, çok hızlıydı ve beni oldukça baskı altına aldı. Fakat onu geride tutmayı başardım, bu yüzden çok fazla çaba harcadım.”

Ayrıca Ocon, Alonso ile çalışmaktan da keyif aldığını ekledi.

Fransız pilot, “Fernando’yla çalışmak, yılın başından beri gerçekten harika oldu. İyi bir ikili oluşturduk, birlikte çalışıyoruz ve takımı zorluyoruz. Böylece gelişerek önümüzdekilere yaklaşmaya çalışıyoruz.”

“Fernando, gelmeden önce herkes bana onun hakkında şeyler söylemişti ama tüm bunlar yanlıştı. Gördüğünüz üzere o, birlikte çalışmak için harika bir insan ve onunla olan iş birliğimizden keyif alıyorum.” ifadelerini kullandı.

Esteban Ocon, Alpine A521, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, as they put a lap on Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41

Esteban Ocon, Alpine A521, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, as they put a lap on Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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