Ocon, Fransa'nın Nice ile takvimde kalmasını umuyor

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Formula 1'de 2023 yılı itibariyle Fransa Grand Prix'sinin takvime veda etmesi bekleniyor ancak bunun kısa süreli olması mümkün çünkü F1, Nice'te yeni bir yarış düzenlemeyi planlıyor.

Bir cadde pistinde gerçekleştirilecek yarışla ilgili şimdilik pek fazla detay yok fakat F1 ile halihazırda devam eden görüşmeler var.

Bu, Paul Ricard'ın Formula 1'e veda edeceği anlamına gelirken, taraftarlar mevcut durumdan pek de mutsuz değiller çünkü pist genellikle en heyecan verici yarışlara ev sahipliği yapmıyordu.

Ancak bazı isimler bu durumdan mutsuzlar ve Ocon o isimlerden birisi. Fakat Fransız sürücü, eğer Paul Ricard takvimden düşer ama Nice, gelirse, o zaman pek fazla üzülmeyeceğini söyledi.

Ocon, "Fransa Grand Prix'si Nice ile takvimde tutma olasılığını duyduğuma gerçekten çok sevindim." "Elbette çok sevdiğim Paul Ricard yarışını kaybedecek olmamız üzücü ama Fransa Grand Prix'sini Nice'te tutabilirsek ve Monako Grand Prix'sini de yapmamızı sağlayacak bir çözüm bulabilirsek o zaman o kadar da kötü olduğunu söyleyemem." dedi. Paul Ricard son dönemde başta trafik problemleri olmak üzere yoğun eleştiriler aldı ve ayrıca pist düzeni de en popüler olanı gibi görünmüyor.

Esteban Ocon, Alpine A522 Fotoğraf: Francois Trembley / Motorsport Images