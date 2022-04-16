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Formula 1 Haberler

Ocon: "Fransa GP'nin takvimde kalması için her şeyi yapacağım"

Alpine pilotu Esteban Ocon, Fransa Grand Prix'sinin gelecekte takvimdeki yerini koruması için her şeyi yapacağını söyledi.

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Ocon: "Fransa GP'nin takvimde kalması için her şeyi yapacağım"
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Fransa Grand Prix'si, en eski grand prix ve 1906'dan bu yana toplam 88 yarışa ev sahipliği yaptı. Mevcut Paul Ricard pisti, 2018'den bu yana takvimde ve sporun kurulduğu 1950'den bu yana her yıl Fransa veya Monako'da bir F1 yarışı gerçekleştiriliyor.

Fakat takvimin halihazırda rekor sayıda yarışa sahip olması ve gelecek yıl Las Vegas Grand Prix'sinin eklenmesiyle birlikte, Fransa, Monako ve Belçika gibi tarihi grand prix'lerin çıkartılacağına dair spekülasyonlar ortaya çıktı.

Fransız sürücü Ocon, Fransa Grand Prix'sinin devam etmesi için her şeyi yapacağını söyledi.

Ocon, "Yeni pistler keşfetmekten çok mutluyum ama Fransa Grand Prix'sinin takvimde kalması ve bu konuda sesimi yükseltmek için elimden gelen her şeyi yapacağım."

"Elbette Formula 1'e başladığımda bu grand prix yoktu. Geri geleceği konuşuluyordu ve geldi."

"Orada Fransız taraftarlarla birlikte çok güzel anlarımız oldu ve her yıl gitmek son derece özel."

"Bu yüzden, durumun tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama şu anda risk altında olduğunu duymaktan mutlu değilim ve takvimde kalması için elimden gelen her şeyi yapacağım." dedi.

Dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel de Ocon'a hemfikir oldu ve Avustralya Grand Prix'si gibi yarışları kaybetmenin "korkunç" olacağını söyledi.

Circuit Paul Ricard signage

Circuit Paul Ricard signage

Fotoğraf: Drew Gibson / Motorsport Images

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