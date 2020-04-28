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Formula 1 / Son dakika

Ocon, Fransa GP takvimden düştüğü için üzgün

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Ocon, Fransa GP takvimden düştüğü için üzgün
Ekleyen:
, Editör
28 Nis 2020 13:21

Renault pilotu Esteban Ocon, Fransa GP'nin takvimden düşmesinden ötürü üzgün olduğunu dile getirdi.

Formula 1, Albert Park ve Monako'nun ardından Fransa GP'nin de iptal edildiğini açıkladı ve takvimde iptal edilen yarış sayısı üçe yükseldi.

Ayrıca Bahreyn, Vietnam, Çin, Hollanda, İspanya, Azerbaycan ve Kanada yarışları da ertelenmiş durumda.

Sezonun 5 Temmuz'da Avusturya'da başlaması planlanıyor ve bu yıl gride geri dönen Esteban Ocon, kendi evinde yarışamayacağı için üzgün olduğunu belirtti.

L'Equipe'ye konuşan Renault'nun genç sürücüsü, “Şu ana kadar takvimdeki kargaşa ile başa çıkabiliyorduk"

“Ama bu yarış tamamen iptal edildi ve bu yarış benim kendi ülkemdeki yarış! Bu benim için şoke edici oldu. Fransa GP çocukken seyrettiğim ilk yarıştı."

"Zaten geçen yıl, evde kalmak ve yarışamamak benim için ağır olmuştu. Ama şimdi bir Renault ile orada olmak harika olacaktı."

“Söylediğim gibi bu, benim için çok büyük bir hayal kırıklığı oldu." dedi.

Ocon, yarışların yakında tekrar başlamasını umuyor.

“Yeniden başlayabilmeliyiz. İnsanlara güvenlik standartlarına uyarsak her şeyin o kadar da kötü olmadığını göstermeliyiz. Seyirci olmadan çok kötü ama durum düzelirse seyircileri geri getirebiliriz."

“Çok fazla 'eğer' var ama her üç günde bir gibi düzenli şekilde test yaparsak ve işleri doğru şekilde yerine getirirsek bence sorun olmaz. Her şeyi doğru şekilde yapmak çok önemli, çünkü Melbourne'deki durum tekrarlanırsa, altı ay daha beklememiz gerekecek. ”

“Tekrar yarışmaya başlamamız önemli, ancak güvenliğimizi düşünmeliyiz."

Bir başka Fransız sürücü, Romain Grosjean ise, “2021'de dünyada daha az sorunla Paul Ricard'a dönmeyi umuyorum." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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