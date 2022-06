Ocon, Formula 1'in bazı ülkelerden çekilmemesi gerektiğini düşünüyor

2008 sezonunun ardından takvimden düşen Fransa GP, 10 senelik bir aranın ardından 2018'den bu yana yeniden takvimde yer alıyor. 10 sene öncesinden farklı olarak, yarış bu defa Magny-Cours yerine Paul Ricard'da düzenleniyor.

F1 ile Paul Ricard arasındaki beş senelik sözleşme bu sezonun ardından sona eriyor. Henüz pistle sözleşme yenilenmiş değil, bu da Temmuz ayında yapılacak yarışın -hiç olmazsa şimdilik- son Fransa GP'si olacağı anlamını taşıyor.

Liberty Media'nın takvimi genişletme ve farklı rotaları takip etme planları yaptığı bir dönemdeyiz, Afrika'ya dönüş çabaları, Katar ile imzalanan 10 senelik kontrat ve Las Vegas GP'si bu durumun en büyük örnekleri.

Dolayısıyla, Spa ve Paul Ricard gibi tarihi pistler çekiciliğini kaybetmiş durumda. Formula 1'in yeni pistleri takvime eklemesi, bu pistlerin iki senede bir yarış düzenleyecekleri bir rotasyona girmesine veya tamamen takvimden düşmesine sebep olabilir.

Şu ana kadar iki kez kendi evinde piste çıkan Fransız pilot Esteban Ocon, Fransa GP'sinin geleceğinin belirsizlik içinde olmasından dolayı hayal kırıklığına uğradığını söylüyor.

