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Formula 1 Haberler

Ocon, Formula 1'in bazı ülkelerden çekilmemesi gerektiğini düşünüyor

Alpine pilotu Esteban Ocon, Fransa'nın takvimden düşmesi ihtimalinin onu hayal kırıklığına uğrattığını söylüyor.

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Adam Cooper
Çeviren:
Altay Gök
Ocon, Formula 1'in bazı ülkelerden çekilmemesi gerektiğini düşünüyor
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2008 sezonunun ardından takvimden düşen Fransa GP, 10 senelik bir aranın ardından 2018'den bu yana yeniden takvimde yer alıyor. 10 sene öncesinden farklı olarak, yarış bu defa Magny-Cours yerine Paul Ricard'da düzenleniyor.

F1 ile Paul Ricard arasındaki beş senelik sözleşme bu sezonun ardından sona eriyor. Henüz pistle sözleşme yenilenmiş değil, bu da Temmuz ayında yapılacak yarışın -hiç olmazsa şimdilik- son Fransa GP'si olacağı anlamını taşıyor.

Liberty Media'nın takvimi genişletme ve farklı rotaları takip etme planları yaptığı bir dönemdeyiz, Afrika'ya dönüş çabaları, Katar ile imzalanan 10 senelik kontrat ve Las Vegas GP'si bu durumun en büyük örnekleri.

Dolayısıyla, Spa ve Paul Ricard gibi tarihi pistler çekiciliğini kaybetmiş durumda. Formula 1'in yeni pistleri takvime eklemesi, bu pistlerin iki senede bir yarış düzenleyecekleri bir rotasyona girmesine veya tamamen takvimden düşmesine sebep olabilir. 

Şu ana kadar iki kez kendi evinde piste çıkan Fransız pilot Esteban Ocon, Fransa GP'sinin geleceğinin belirsizlik içinde olmasından dolayı hayal kırıklığına uğradığını söylüyor.

Ocon has twice competed in his home grand prix, in 2018 and 2021

Ocon has twice competed in his home grand prix, in 2018 and 2021

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Ocon, "Görüşmeleri takip ediyor ve her şeyin nasıl ilerlediğini gözlemliyorum, fakat durum pek hoş görünmüyor."

"Büyük hayal kırıklığı içindeyim. Alt serilerde yarıştığım dönem Fransa'da yarış düzenlenmiyordu."

"Sonra yeniden takvime girdik ve kendi evimde yarışabildiğim için çok ama çok şanslıydım. Bu yıl da Fransa'da yarışma imkanına sahibiz ve bundan sonuna kadar zevk alacağız." dedi.

Monaco'nun takvimdeki yeri de artık eskisi kadar garanti olmadığından olmadığından, Ocon sporun en tarihi yarışlarından bazılarını korumanın önemini vurguladı.

Ocon, "Bence kesinlikle yarışmamız gereken ülkeler var" dedi.

"Fransa bunlardan biri, Belçika bunlardan biri, Monako bunlardan biri."

"Bizim için özel olan bu yarışları takvimde tutmalı ve neler yapabileceğimizi görmeliyiz." dedi.

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