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Ocon: "FIA, pit olayının bir daha yaşanmayacağını garanti etti"

Alpine pilotu Esteban Ocon, Azerbaycan Grand Prix'sinde yaşadığı korkutucu pit yolu olayının ardından FIA ve Formula 1'den özür aldı.

Zeynep Taş
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Esteban Ocon, Alpine F1 Team in the pits

Ocon geçen hafta sonu Azerbaycan Grand Prix'sine sert lastiklerle başladı ve olası bir güvenlik aracı periyodu ya da kırmızı bayrak için pite girmedi.

Ancak herhangi bir güvenlik aracı ya da kırmızı bayrak çıkmamasının ardından Alpine pilotu kurallar gereği damalı bayrak öncesinde pite girdi. 

Ocon pite girdiğinde FIA yetkilileri bu durumdan habersiz görünüyordu. Pit yolunda podyum hazırlıkları başlamıştı ve her tarafta fotoğrafçılar vardı. 

Ocon, aceleyle yoldan çekilmek zorunda kalan insanlarla karşılaştı ve olabildiğince hızlı bir şekilde durmaya çalıştı. 

Sky Sports'a verdiği demeçte Ocon, "Kesinlikle korkutucuydu."

"Neden podyumu hazırlamaya başladıklarını bilmiyorum, yarış hâlâ devam ediyordu ve bunu yapmak için çok zamanları var."

"Bu, oradaki herkes için çok büyük bir sorun olabilirdi. Saatte 300 km'den fazla hızla geliyorum, frenlememi olabildiğince geç yapıyorum ve onlar çizginin hemen arkasındaydı. Frenleme noktasını kaçırsaydım çok kötü şeyler olabilirdi." dedi.

FIA, olayla ilgili derhal bir soruşturma başlattı ve damalı bayrağın ardından bir saat içinde yetkilileri Yarış Kontrol'e çağırdı.

Esteban Ocon, Alpine F1 Team, in Parc Ferme

Esteban Ocon, Alpine F1 Team, in Parc Ferme

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Yönetim organı kısa bir süre sonra bir açıklama yayınladı: "FIA temsilcileriyle ilgili prosedür ve protokolleri detaylı bir şekilde gözden geçirildi ve bu durumun bir daha yaşanmamasını sağlamak için ilgili paydaşlarla (FOM, takımlar ve FIA dahil) bu prosedür ve protokolleri yeniden gözden geçirmek üzere derhal adım atmaları istendi."

"FIA temsilcileri yaşananlardan duydukları üzüntüyü dile getirdiler ve bir sonraki etkinlik için bunu zamanında yapacakları konusunda bize güvence verdiler."

Miami Grand Prix'si öncesinde Sky Sports News'e konuşan Ocon, böyle bir olayın bir daha yaşanmayacağından emin olmak için gerekli tüm güvencelerin kendisine verildiğini ve korkutucu olay için kendisinden özür dilendiğini söyledi.

Sky'dan Craig Slater'a konuşan Ocon, "FIA özür diledi ve Formula 1 de bunun bir daha yaşanmayacağı konusunda bize güvence verdi." 

"Tanrı'ya şükür hiçbir şey olmadı. Şu andan itibaren her şey yolunda."

"Dediğim gibi, bu tür şeyler artık olmayacak. FIA bize protokolleri değiştirdiklerini ve sonuna kadar pit şeridinde kimsenin olmayacağından emin olduklarını garanti etti. Bu yüzden artık böyle bir şey görmeyeceğimize eminim." dedi.

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