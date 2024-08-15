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Formula 1

Ocon: "FIA 2026 aero düzenlemelerini kısıtlama konusunda geri adım atmamalı"

Esteban Ocon, FIA'nın 2026 Formula 1 aerodinamik düzenlemelerini sıkı tutarak daha fazla takımın zafere ulaşmasını sağlamasını umuyor.

Jake Boxall-Legge Oleg Karpov
Esteban Ocon, Alpine F1 Takımı

2026 kurallarıyla, Venturi tünellerinin etkinliğini sınırlamak için daha sığ bir taban ile birlikte ön ve arka kanatlarda aktif aerodinami kullanılacak. Araçlar ise daha dar ve daha kısa olacak. 

Kanada Grand Prix'si öncesinde açıklanan kurallar, bazı takımlar tarafından çok kısıtlayıcı bulunarak eleştirildi.

Ancak 2025'ten itibaren Haas'a katılacak olan Ocon, 2026'ya takımların eşit bir şekilde başlamasını sağlamak için düzenlemelerin bu şekilde kalmasını istiyor. 

Ocon, "Şu anda farklı kazananlar gördüğümüz gerçeğine katılmıyorum."

"Red Bull, Mercedes, Ferrari zaten yarış kazanan takımlardı. Yalnızca McLaren onlara katıldı ve temelde bir takım yönetmelik değişikliğinde bunu başarmış oldu."

"Benim fikrim, tüm araçlar 0.3-0.4 saniye içinde dizilmeli."

"Yeni kuralların pek çok farklı konuda çok kısıtlı olduğunu ve takımların bunu eleştirdiğini görüyorum. Ancak bence FIA daha sıkı davranmalı ve takımların isteğini kabul etmemeli." 

F1 2026 FIA car renders

F1 2026 FIA araç görselleri

Fotoğraf tarafından: FIA

"Hayranlar yarışı, tekerlek tekerleğe mücadeleyi ve yarış sonuna kadar uzanan liderlik mücadelesini seviyor."

"Sezon boyunca kimin en iyi gelişime sahip olduğunu çok daha az önemsiyorlar." dedi.

Ocon Formula 3 ve DTM'in takımlar arasındaki mevcut performans yakınlığının ideal bir senaryo olduğunu öne sürdü. 

"Sporun bir hayranı ve bir pilot olarak görmek istediğim şey, bir hafta sonunu kazanabilecek on araç. Tıpkı Formula 3 ve DTM'de olduğu gibi. "

Esteban Ocon, Mercedes-AMG Team ART, Mercedes-AMG C 63 DTM

Esteban Ocon, Mercedes-AMG Team ART, Mercedes-AMG C 63 DTM

Fotoğraf: Mario Bartkowiak

"Güç ünitesinin sandığınızdan çok daha az etkisi var. Ama aero geliştirme ve geri kalan her şeyle kıyaslandığında hiçbir şey."  

"Yani demek istediğim şu: Güç ünitesi tamam, ama diğer her şeyi kısıtlı tutun!"

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