Ocon: "Fernando her zaman sizden iki adım önde"

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Geçtiğimiz iki sezonu Alonso'nun takım arkadaşı olarak geçiren Ocon'un bu iki senede kötü bir performans sergilediği söylenemez.

Zor geçen 2020 sezonunun ardından toparlanmaya başlayan Fransız pilot, Alonso'ya karşı mücadele ederken -zaman zaman aşırıya kaçmakla birlikte- asla geri adım atmadı ve 2022 sezonunu -Alonso'nun yaşadığı mekanik arızaların da yardımıyla- takım arkadaşının önünde tamamladı.

Kariyerinde ilk kez bir takım arkadaşını mağlup eden Ocon, bu yolda Alonso'ya ciddi savunmalar yapmaktan da kaçınmadı, özellikle Macaristan GP'sindeki startı çok eleştirildi.

RacingNews365.com'a verdiği özel röportajda ortaklığı değerlendiren Ocon, Alonso ile başarılı iki sezonu geride bıraktıklarını düşünüyor.

"Elbette Fernando kadar deneyimli değilim, ancak diğer herkes gibi ben de sürekli yeni bir şeyler öğreniyorum. Özellikle yeni bir takım arkadaşınız varken çok şey öğrenebiliyorsunuz çünkü herkesin çalışma şekilleri farklı. Bir dünya şampiyonuyla çalışmak ve onun neler yaptığını görmek ilginçti."

"Fernando genel olarak her şeyin farkında, üç ya da iki pit stoptan sonra tam olarak nerede olduğunu ve kiminle yarıştığını biliyor. Bu konuda her zaman sizden iki adım önde."

"Bu yıl Bahreyn'de ilk kez bir yarışta üç pit yaptım, iki pit stop deneyimim de halen yetersiz. Bu tür mücadelelerde olup bitenlerin farkında olabilmek istiyorum."

"Umarım o da benden bir şeyler öğrenmiştir, çünkü sadece ondan bir şeyler öğrenmiş olsaydım açık ara farkla yenilmiş olurdum -ki durum böyle değil. Çıtayı bu kadar yükseğe koyan birine karşı mücadele etmek güzeldi."

Piere Gasly, Esteban Ocon, Alpine Fotoğraf: Alpine

Bu sezonki en güçlü yönünün hafta sonu boyunca kendine olan güvenini arttırmak olduğuna inanan Fransız pilotun sıralama karnesi bu konuda bizlere sağlıklı veriler sunuyor.

Sezon boyunca Cumartesi günleri Alonso'ya yakın bir performans sergileyen Ocon, birçok sıralama arızasına rağmen takım arkadaşının sadece 12-10 gerisinde kaldı.

Ocon, "Hızımı hafta sonuna yaymayı ve kendime daha da güvenmeyi başardım. Sıralama turlarının tamamında kendime çok güveniyordum."

"Sıralama turları her zaman bir risk ve ödül meselesi: erken risk alabilirsiniz, ancak fazla kaçarsa son bölüme kalamazsınız. Son bölüme kaldıktan sonra ise her şey baskının sizi ele geçirmesine izin vermemekle ilgili. Oraya ulaştığımda kendimi oldukça güçlü hissediyorum." dedi.

Ocon'un müstakbel takım arkadaşı Pierre Gasly ile go-kart günlerine kadar uzanan bir husumeti olduğu bir sır değil.

Bu konuda Gasly'nin "köprünün altından çok su aktığı" yorumlarına katılan Ocon, herhangi bir sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyor.

Ocon, "Gelecek yıl için endişelenmiyorum. Pierre ile en son birlikte çalışmamızın üzerinden birkaç yıl geçti, sanırım en son 2014'te GP2'de birlikte bazı testler yapmıştık."

"O zamanlar gençtik ve şimdi bir fabrika takımı için birlikte yarışıyoruz. Bence gelecek için yazılacak harika bir tarih var ve umarım bunu birlikte başarabiliriz." dedi.