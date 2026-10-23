Formula 1 Amerika GP
Ocon: “F1’in dışında kalmayı hak etmiyorum”
Haas’taki yerini Rafael Camara’ya bırakmaya hazırlanan Ocon, genç yeteneğin F1 şansını hak ettiğini ancak kendisinin de gridin dışında kalmaması gerektiğini savundu.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 23 Eki 2026 07:50
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Tercih edilen kaynak olarak ekle
Esteban Ocon, Haas F1 Team
Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Amerikan ekibi Haas, önümüzdeki sezondan itibaren Bearman’ın yanında yarışacak yeni pilotun Ferrari çaylağı Rafael Camara olacağını resmen doğruladı. Bu kararla birlikte 30 yaşındaki Fransız pilot Esteban Ocon, 2027 sezonu öncesinde koltuksuz kaldı. F1 padoğundaki seçenekleri hızla azalan Ocon, ABD Grand Prix'si öncesinde geleceğine dair net ve özgüvenli ifadeler kullandı.
Austin yarışının padoğunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ocon, bu hafta sonunun Amerika'daki son yarışı olabileceği yönündeki yorumlara karşı çıkarak gridde kalmayı hak ettiğini söyledi.
Esteban Ocon, Haas F1 Team
Fotoğraf: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images
Kariyeri boyunca yarıştığı tüm serilerde zaferler kazandığını hatırlatan Ocon, takımdan ayrılışının pist üstündeki performansıyla bir ilgisi olmadığını vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı: "Buraya elimden gelenin en iyisini yapmaya ve araçtan maksimum performansı almaya geldim. Daha önce de söylediğim gibi, ben Formula 1’de olmayı hak ediyorum.”
“Gelecek yıl burada olmamamın arkasında pek çok farklı sebep var ancak bunların hiçbiri performans kaynaklı değil.”
“Yarıştığım her kategoride her şeyi kazandım; kartingde, Formula Renault’da, F3’te, GP3’te ve F1’de… Tüm bu kategorilerin hepsinde yarışlar kazandım.”
“Dolayısıyla sadece performans açısından bakarsanız, F1’de olmayı hak ettiğimi görürsünüz. Ve evet, bunun F1’deki son yılım olmadığına yürekten inanıyorum."
Kendi koltuğuna oturacak olan genç yetenek Rafael Camara hakkında olumlu ifadeler kullanan Ocon, F1'de kalabilmek için çözüm aramaya devam ettiğini dile getirdi: "Konuyla ilgili söyleyeceğim tek şey Rafa’nın F1’de bir şansı hak ettiği olur. Alt kategorilerde çok iyi bir pilot olduğunu fazlasıyla kanıtladı.”
“Ancak aynı zamanda ben de F1’in dışında kalmayı hak etmiyorum.”
Esteban Ocon, Haas F1 Team
Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
“Kimin hak edip kimin etmediğini tartışmak için burada değilim ama sadece sonuçlara bakarsanız Rafa kesinlikle bu şansı hak ediyor.”
“Yine de şu an içinde bulunduğum şekilde kenara itilmeyi hak etmediğimi düşünüyorum. Tabii ki önümüzdeki yıl için bir çözüm bulmak adına çalışıyorum.”
“Şu anki temel hedefim bu hafta sonu ve önümüzdeki üç yarışta en iyi performansımı sergilemek."
Fikrinizi almak istiyoruz!
Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?
5 dakikalık anketimize katılın.
- Motorsport.com Ekibi
Yorumları okuyun ve gönderin
Ayrıca okuyun :
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Önceki haber Antonelli: “Şampiyonluk ihtimalimin artması yarışlara yaklaşımımı değiştirmiyor”
Öne Çıkan Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Neşe Akkoyun
MotoGP Avustralya GP 1. antrenman: Kazalarla dolu seansta Marquez zirvede, Fernandez 2. sırada
MotoGP
MotoGP
Avustralya GP
7 s
MotoGP Avustralya GP 1. antrenman: Kazalarla dolu seansta Marquez zirvede, Fernandez 2. sırada
Antonelli: “Şampiyonluk ihtimalimin artması yarışlara yaklaşımımı değiştirmiyor”
Formula 1
Formula 1
Amerika GP
12 s
Antonelli: “Şampiyonluk ihtimalimin artması yarışlara yaklaşımımı değiştirmiyor”
Hadjar: “En hızlı araca sahip değiliz, farkı yaratan asıl şey Max”
Formula 1
Formula 1
Amerika GP
12 s
Hadjar: “En hızlı araca sahip değiliz, farkı yaratan asıl şey Max”
Son Haberler
MotoGP Avustralya GP ana antrenman: Bezzecchi cuma gününü lider tamamladı, Fernandez ikinci sırada
MotoGP
MGP MotoGP
Avustralya GP
3 s
MotoGP Avustralya GP ana antrenman: Bezzecchi cuma gününü lider tamamladı, Fernandez ikinci sırada
MotoGP Avustralya GP 1. antrenman: Kazalarla dolu seansta Marquez zirvede, Fernandez 2. sırada
MotoGP
MGP MotoGP
Avustralya GP
7 s
MotoGP Avustralya GP 1. antrenman: Kazalarla dolu seansta Marquez zirvede, Fernandez 2. sırada
Antonelli: “Şampiyonluk ihtimalimin artması yarışlara yaklaşımımı değiştirmiyor”
Formula 1
F1 Formula 1
Amerika GP
12 s
Antonelli: “Şampiyonluk ihtimalimin artması yarışlara yaklaşımımı değiştirmiyor”
Canlı dereceler: MotoGP Avustralya GP ana antrenman
MotoGP
MGP MotoGP
Avustralya GP
Canlı dereceler: MotoGP Avustralya GP ana antrenman
Özellik
Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 17 Mar 2018
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 13 Şub 2018
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 11 Şub 2018
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 6 Şub 2018
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.
Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın
Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle
Bildirimleri yönet
Prime'a abone ol