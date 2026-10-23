Formula 1 Amerika GP

Ocon: “F1’in dışında kalmayı hak etmiyorum”

Haas’taki yerini Rafael Camara’ya bırakmaya hazırlanan Ocon, genç yeteneğin F1 şansını hak ettiğini ancak kendisinin de gridin dışında kalmaması gerektiğini savundu.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 23 Eki 2026 07:50

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Esteban Ocon, Haas F1 Team

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Amerikan ekibi Haas, önümüzdeki sezondan itibaren Bearman’ın yanında yarışacak yeni pilotun Ferrari çaylağı Rafael Camara olacağını resmen doğruladı. Bu kararla birlikte 30 yaşındaki Fransız pilot Esteban Ocon, 2027 sezonu öncesinde koltuksuz kaldı. F1 padoğundaki seçenekleri hızla azalan Ocon, ABD Grand Prix'si öncesinde geleceğine dair net ve özgüvenli ifadeler kullandı.

Austin yarışının padoğunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ocon, bu hafta sonunun Amerika'daki son yarışı olabileceği yönündeki yorumlara karşı çıkarak gridde kalmayı hak ettiğini söyledi.

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Fotoğraf: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Kariyeri boyunca yarıştığı tüm serilerde zaferler kazandığını hatırlatan Ocon, takımdan ayrılışının pist üstündeki performansıyla bir ilgisi olmadığını vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı: "Buraya elimden gelenin en iyisini yapmaya ve araçtan maksimum performansı almaya geldim. Daha önce de söylediğim gibi, ben Formula 1’de olmayı hak ediyorum.”

“Gelecek yıl burada olmamamın arkasında pek çok farklı sebep var ancak bunların hiçbiri performans kaynaklı değil.”

“Yarıştığım her kategoride her şeyi kazandım; kartingde, Formula Renault’da, F3’te, GP3’te ve F1’de… Tüm bu kategorilerin hepsinde yarışlar kazandım.”

“Dolayısıyla sadece performans açısından bakarsanız, F1’de olmayı hak ettiğimi görürsünüz. Ve evet, bunun F1’deki son yılım olmadığına yürekten inanıyorum."

Kendi koltuğuna oturacak olan genç yetenek Rafael Camara hakkında olumlu ifadeler kullanan Ocon, F1'de kalabilmek için çözüm aramaya devam ettiğini dile getirdi: "Konuyla ilgili söyleyeceğim tek şey Rafa’nın F1’de bir şansı hak ettiği olur. Alt kategorilerde çok iyi bir pilot olduğunu fazlasıyla kanıtladı.”

“Ancak aynı zamanda ben de F1’in dışında kalmayı hak etmiyorum.”

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

“Kimin hak edip kimin etmediğini tartışmak için burada değilim ama sadece sonuçlara bakarsanız Rafa kesinlikle bu şansı hak ediyor.”

“Yine de şu an içinde bulunduğum şekilde kenara itilmeyi hak etmediğimi düşünüyorum. Tabii ki önümüzdeki yıl için bir çözüm bulmak adına çalışıyorum.”

“Şu anki temel hedefim bu hafta sonu ve önümüzdeki üç yarışta en iyi performansımı sergilemek."

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- Motorsport.com Ekibi

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