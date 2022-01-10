Ocon: "F1'e dönüşümde karşılaşacağım zorlukları hafife aldım"

Esteban Ocon, 2018 yılının ardından Racing Point takımından ayrılmış ve 2019 yılını Mercedes F1'in yedek pilotu olarak geçirmişti.

Fransız sürücü, o yıl neredeyse hiç araç kullanamazken, buna rağmen 2020 yılında Renault ile Formula 1'e geri döndü.

İlk yılında Daniel Ricciardo ile takım arkadaşı oldu ve başlangıçta beklenin veremese de, yıl ilerledikçe temposunu artırdı.

Bu yıl daha da iyi performans gösteren Ocon, Fernando Alonso' karşı verdiği sıralama turları savaşını 11'e 11 bitirdi.

Macaristan'da kariyerinin ilk zaferini alan Ocon, yıl boyunca iyi performans sergilemeyi sürdürdü.

Ocon, GPFans ile yaptığı özel röportajda, geri dönüşünde bu kadar zorlanmayı beklemediğini ve spora adapte olmayı biraz hafife aldığını söyledi.

Ocon, "Formula 1'deki tüm ayrıntılara hakim olmak kolay değil fakat muhtemelen tam potansiyelime geri dönmemin ne kadar zaman alacağını hafife aldım."

"Henüz tam olarak en iyi noktamda olmadığımı hissediyorum ama çok da uzakta değilim, bu yüzden gelişimime devam etmek istiyorum."

"Genel olarak bakarsak anlayış, araçta sahip olduğum güven açısından ve benimsediğim yaklaşım açısından büyük bir adım attık. Bunun karşılığını gerçekten aldık."

“Fakat burada kalmak istemiyorum, daha da ileriye gitmek istiyorum. Bu sezonu bitirme şeklimizden memnunum, gerçekten güçlü bir seviyede bitirdik."

“Bazı iyi görüşmelerimiz oldu ve hem bir sporcu hem de bir pilot olarak gelişmeye devam etmek istiyorum."

“Takımda büyük bir dürüstlüğe sahibiz. Bu sayede çocuklar, bir açıdan daha iyisini yapabileceğimi düşünürlerse, korkmadan bana hemen söyleyebiliyorlar."

“Zaman kaybetmek istemiyoruz çünkü bu, bir sonraki adımı atmama yardımcı olabilir. Yapmaya devam etmek istediğim şey bu." dedi.