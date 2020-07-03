Ocon: "F1'e dönüş sürecinde sanki her şey aleyhime oldu"

Son yarışına 2018 Abu Dhabi GP'de Racing Point'le çıkan Ocon, Mercedes'te beklediği koltuğu bulamamasının ardından 2020 için Renault ile anlaştı ancak sezon başlangıcının ertelenmesi nedeniyle Fransız sürücü daha fazla beklemek zorunda kaldı.

Motorsport.com'un da yer aldığı basın toplantısında konuşan Ocon, "Çok uzun zamandır bekliyorum. 1.5 senedir bekliyor olmam çılgınca bir şey. Yeniden başlama mücadelemde sanki her şey aleyhime oldu."

"Tabii ki çok tuhaf bir dönem geçirdik. En azından hazırlanmak için daha fazla zamanım oldu."

"Ancak tabii ki çok uzun bir süre oldu. Geçen sene çok zordu ancak bu sene farklı hislere sahibim çünkü harika bir takım içerisindeyim. Rekabetçi bir araç ile büyük bir mücadele beni bekliyor. Yeniden başlamak için sabırsızlanıyorum."

"Bununla birlikte, daha önceden bizi bekleyen mücadelelere göre bu sefer çok farklı bir hedefimiz var. Ne için çalıştığımı biliyorum. Bunu ne kadar istediğimi biliyorum. Bu yüzden yeniden start için çok istekliyim." dedi.

2018 sonundaki son F1 yarışından bu yana Ocon, sadece 5 defa Formula 1 aracı kokpitine geçti ve bunlardan 3'ü sezon öncesindeki testlerde Renault ile oldu.

Fransız sürücü, çok uzun süre aksiyonun dışında kalsa da, geçen hafta 2018 Renault aracıyla çıktığı testte tekrar hızlanmasının uzun sürmediğini söyledi.

Ocon, "Geçen hafta araca yeniden bindiğimde iyi hissettim. eSpor organizasyonlarında geçirdiğimiz çok uzun zamanın ardından gerçek piste dönmek gerçekten güzeldi."

"Gerçek piste dönüş harika hissettirdi. Bu kadar uzun zamanın ardından garajdan çıkarken özel hissediyorsunuz."

"Hızlanmam çok uzun sürmedi. İyi ve zinde hissettim. Hızlı olduğumu hissettim, bu yüzden Avusturya'daki yeniden başlangıca hazırım." dedi.

Renault, Avusturya'daki ilk yarışa normalde Vietnam, Hollanda ve İspanya GP'leri için planladığı üç güncellemeyle geleceğini doğruladı.

Ocon, "Fabrika kapanmadan önce çok fazla çalışma vardı."

"Aracımız, normalde Avustralya'da kullanmayı planladığımız araca göre çok farklı olacak. Bu da çılgınca çünkü bazı parçaları hiç kullanmadık."

"Heyecan verici bir şey. Cuma günkü seanslarda hangi alanlarda geliştiğimizi görmek için çok fazla veri toplamaya çalışacağız. Her şeyin nasıl hissettirdiğini görüp 2020 aracını hızlandırmaya çalışacağız."

"Çok farklı olacak ancak bunun için sabırsızlanıyorum." dedi.