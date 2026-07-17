Ocon F1’deki 10. yılını kutluyor: "Hâlâ ilk günkü kadar hırslı ve kararlıyım"

Fransız pilot Esteban Ocon, Formula 1 serüvenine 2016 sezonunun ikinci yarısında Manor Racing ile başlamış; ardından Force India, Alpine ve son olarak Haas takımlarının direksiyonuna geçmişti. Ocon, arkasında bıraktığı bu on yılda, 2021 Macaristan Grand Prix'sinde herkesi şaşkına çeviren tarihi bir zafere imza atmış, ayrıca Sakhir, Monaco ve Sao Paulo'da podyum sevinci yaşamıştı.

Spa'da çıktığı o ilk yarış hafta sonunu anımsayan Ocon, ki o yarışta Manor'daki takım arkadaşı Pascal Wehrlein yarış dışı kalırken kendisi 16. sırada finiş görmüştü, duygularını şu sözlerle paylaştı: "Dile kolay, tam 10 yıl geçmiş olması gerçekten çılgınca. Zaman adeta uçup gidiyor.”

“Kendimi 10 yıldır Formula 1'deymiş gibi değil de, sanki sadece birkaç yıldır buradaymışım gibi hissediyorum. Bu yüzden bu hafta sonu için çok heyecanlıyım.”

Esteban Ocon, Haas F1 Team Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“Tabii ki o dönem her şey çok farklıydı. Benim ilk yarışımdı ve öğrenmem gereken çok şey vardı. Televizyonda hayranlıkla izlediğim Fernando Alonso, Jenson Button, Kimi Raikkonen gibi isimlerle aynı pistte yarışıyordum; bu tarif edilemez bir duyguydu.”

“10 yıl sonra hâlâ burada olduğuma göre o zamanlar iyi bir iş çıkarmış olmalıyım, bu yüzden mutluyum."

Aradan geçen sürede aldığı en büyük dersin ne olduğu sorulduğundaysa deneyimli pilot, değişen ve aynı kalan yanlarını şöyle özetledi: "Şüphesiz ki o günkü halime göre bugün çok daha farklı ve olgun bir pilotum. Ancak içimdeki motivasyon ilk günküyle tamamen aynı.”

“O motivasyon da elimdeki aracın performansını her zaman en üst noktaya, sınırlara taşımak üzerine kurulu.”

“Direksiyonun başına geçtiğimde hâlâ ilk günkü kadar hırslı ve kararlıyım."

Esteban Ocon, Haas F1 Team Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Sezona Ollie Bearman’ın Avustralya ve Japonya’daki puanlarıyla hızlı bir başlangıç yapan Haas, ilerleyen süreçte orta sıradaki güçlü rakipleri Racing Bulls ve Alpine’in gerisinde kaldı. Takım, Monako Grand Prix'sinden bu yana ilk 10 içerisinde finiş göremedi.

Yine de Ocon, özellikle eli kulağında olan yeni güncellemeler sayesinde eski güçlü formlarına kavuşacaklarına inanıyor. Bazı yeni parçaların bu hafta sonu Belçika Grand Prix'sinde araca monte edileceğini belirten Fransız pilot, takım olarak son dönemdeki sıkıntıları aşmayı umuyor: "Takım olarak son birkaç yarıştır gerçekten zorlanıyoruz. Şu an performans olarak biraz geride kaldığımız bir gerçek.”

“Ancak bu hafta sonu araca eklenecek bazı yeni parçalarımız var. Bir an önce tempomuzu artırmamız gerekiyor.”

“Silverstone'da araçtan en iyi performansı aldığımızı düşünüyorum, bu açıdan olumluydu ama yine de yeterli değildi.”

Esteban Ocon, Haas F1 Team Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Gridin oldukça gerisinden başlamama rağmen yarış içinde 11. sıraya kadar tırmandım ancak orta sıradaki diğer araçların temposuna ayak uyduramadık. İşte tam olarak bu alanda kendimizi geliştirmeliyiz.”

“Bunun farkındayız ve herkes tamamen buradaki yarışa ve ilerleyen dönemde gelecek diğer güncellemelerle performansımızı geliştirmeye odaklanmış durumda. Takımıma güveniyorum; bu pozisyonda kalmayacağız ve kesinlikle yükseleceğiz.”