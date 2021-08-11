Ocon, F1’de yarışmadığı sene ‘Drive to Survive’ izleyerek moral bulmuş

Netflix’in popüler serisi Drive to Survive’ın ilk sezonu, Fransız pilotun F1’de geçirdiği zor bir dönemin ardından yayınlanmıştı. Ocon, o sene 2019 için koltuk bulamamış ve seriden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Serinin dördüncü sezonu bu yıl çekiliyor ve Ocon, Drive to Survive’ın Formula 1’e dünya çapında yeni hayranlar kazandırması açısından faydalı olduğunu düşünüyor.

Ocon, Renault ile 2020’de tekrardan gride döndü ama seriden ayrıldığında, Netflix serisi sayesinde hikayenin kendi tarafını da dünyaya sunabilmiş oldu ve böylece birçok kişinin desteğini kazandı.

Macaristan Grand Prix’si galibi Pistonheads’e verdiği demeçte, “[Drive to Survive] çok fazla zaman ve adanmışlık gerektiriyor ama bana yardımcı oldu.”

“O zamanlar, koltuk bulamamıştım. Ardından sezon yayınlandı ve insanlar hikayemi öğrendi, bu yüzden çok fazla destek kazandım. Bence bu, harikaydı.”

“Bu seri, çok güzel çünkü hayranlar yarışı izlediğinde gördükleri şey biraz robotik oluyor yani kimsenin duyguları yokmuş ya da atmosfer olarak dümdüz bir spormuş gibi gözüküyor.”

“Netflix geldi ve her şeyin nasıl işlediğini gösterdi. Hayran kitlesini geliştirdi ve [sporda] çok fazla duygu olduğunu gösterdi.”

“Bazı komik karakterler vardı ve insanların ilginç bir padoğumuz olduğunu görmesi harika. Herkese biraz spot ışığı tutulmuş olması güzeldi.” dedi.

Bu sene Drive to Survive’a dönecek bir isim ise Ocon’un takım arkadaşı Alonso olacak. Fransız pilot, 2 kez dünya şampiyonasıyla çok iyi bir ilişkisi olduğundan ve takımda birlikte çok iyi çalıştıklarını da ekledi.

“[Alonso] bu sporun efsanelerindendir ve neden bu kadar başarılı olduğunu görebilirsiniz. Onunla birlikte çalışmak harika, takımı ve aracı istediği noktaya getirmek çok iyi fikirleri var.”

“Ne kadar zeki olduğunu hissedebiliyorsunuz ve oldukça farklı düşünüyor. Bu epey ilginç ve harika bir deneyim. [Alonso’nun] benim takım arkadaşım olması çok güzel. Takımdaki atmosfer mükemmel.”