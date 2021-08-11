Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Norris: "2022'de Mercedes ve Red Bull yine önde olacak"
Formula 1 Haberler

Ocon, F1’de yarışmadığı sene ‘Drive to Survive’ izleyerek moral bulmuş

Ekleyen:

Esteban Ocon, F1’den ayrıldığı 2019 senesinde Netflix'in belgesel serisi Drive to Survive’ın ona moral bulmak konusunda yardım ettiğini söyledi.

Ocon, F1’de yarışmadığı sene ‘Drive to Survive’ izleyerek moral bulmuş

Netflix’in popüler serisi Drive to Survive’ın ilk sezonu, Fransız pilotun F1’de geçirdiği zor bir dönemin ardından yayınlanmıştı. Ocon, o sene 2019 için koltuk bulamamış ve seriden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Serinin dördüncü sezonu bu yıl çekiliyor ve Ocon, Drive to Survive’ın Formula 1’e dünya çapında yeni hayranlar kazandırması açısından faydalı olduğunu düşünüyor.

Ocon, Renault ile 2020’de tekrardan gride döndü ama seriden ayrıldığında, Netflix serisi sayesinde hikayenin kendi tarafını da dünyaya sunabilmiş oldu ve böylece birçok kişinin desteğini kazandı.

Macaristan Grand Prix’si galibi Pistonheads’e verdiği demeçte, “[Drive to Survive] çok fazla zaman ve adanmışlık gerektiriyor ama bana yardımcı oldu.”

“O zamanlar, koltuk bulamamıştım. Ardından sezon yayınlandı ve insanlar hikayemi öğrendi, bu yüzden çok fazla destek kazandım. Bence bu, harikaydı.” 

“Bu seri, çok güzel çünkü hayranlar yarışı izlediğinde gördükleri şey biraz robotik oluyor yani kimsenin duyguları yokmuş ya da atmosfer olarak dümdüz bir spormuş gibi gözüküyor.”

“Netflix geldi ve her şeyin nasıl işlediğini gösterdi. Hayran kitlesini geliştirdi ve [sporda] çok fazla duygu olduğunu gösterdi.”

“Bazı komik karakterler vardı ve insanların ilginç bir padoğumuz olduğunu görmesi harika. Herkese biraz spot ışığı tutulmuş olması güzeldi.” dedi.

Bu sene Drive to Survive’a dönecek bir isim ise Ocon’un takım arkadaşı Alonso olacak. Fransız pilot, 2 kez dünya şampiyonasıyla çok iyi bir ilişkisi olduğundan ve takımda birlikte çok iyi çalıştıklarını da ekledi.

“[Alonso] bu sporun efsanelerindendir ve neden bu kadar başarılı olduğunu görebilirsiniz. Onunla birlikte çalışmak harika, takımı ve aracı istediği noktaya getirmek çok iyi fikirleri var.”

“Ne kadar zeki olduğunu hissedebiliyorsunuz ve oldukça farklı düşünüyor. Bu epey ilginç ve harika bir deneyim. [Alonso’nun] benim takım arkadaşım olması çok güzel. Takımdaki atmosfer mükemmel.”

paylaşım
yorumlar
Norris: "2022'de Mercedes ve Red Bull yine önde olacak"

Önceki haber

Norris: "2022'de Mercedes ve Red Bull yine önde olacak"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari'nin 2021 F1 sezonunda gelişme kaydettiğini gösteren istatistikler

1 s
2
Formula 1

Alonso: "En iyi araçta olsaydım, kaybetmeyi kabullenemezdim"

3 s
3
Formula 1

Todt: "Schumacher, kazanın sonuçlarıyla savaşıyor"

8 s
4
MotoGP

Crutchlow: ''Toprak MotoGP'ye taze bir nefes olurdu''

6 s
5
Formula 1

Horner şansın Red Bull lehine dönmesini bekliyor

3 s
Son Haberler
Ocon, F1’de yarışmadığı sene ‘Drive to Survive’ izleyerek moral bulmuş
F1

Ocon, F1’de yarışmadığı sene ‘Drive to Survive’ izleyerek moral bulmuş

18dk
Norris: "2022'de Mercedes ve Red Bull yine önde olacak"
F1

Norris: "2022'de Mercedes ve Red Bull yine önde olacak"

1 s
Ferrari'nin 2021 F1 sezonunda gelişme kaydettiğini gösteren istatistikler
F1

Ferrari'nin 2021 F1 sezonunda gelişme kaydettiğini gösteren istatistikler

1 s
Alpine, şampiyonada ilk beşi hedefliyor
F1

Alpine, şampiyonada ilk beşi hedefliyor

2 s
Horner şansın Red Bull lehine dönmesini bekliyor
F1

Horner şansın Red Bull lehine dönmesini bekliyor

3 s
Son Videolar
Formula 1: Renault, motor şefi Taffin ile yolları ayırdı 00:59
Formula 1
5 s

Formula 1: Renault, motor şefi Taffin ile yolları ayırdı

Formula 1: Aston Martin'in Vettel'in diskalifiyesine yönelik itirazı reddedildi 00:49
Formula 1
5 s

Formula 1: Aston Martin'in Vettel'in diskalifiyesine yönelik itirazı reddedildi

Formula 1: Ferrari önemli motor güncellemesi getirecek 00:52
Formula 1
5 s

Formula 1: Ferrari önemli motor güncellemesi getirecek

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesi için temyize gidiyor 00:31
Formula 1
6 Ağu 2021

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesi için temyize gidiyor

Macaristan GP grid pozisyonları 01:05
Formula 1
31 Tem 2021

Macaristan GP grid pozisyonları

Daha fazlası
Selin Elif Köse
Alonso: "En iyi araçta olsaydım, kaybetmeyi kabullenemezdim" Macaristan GP
Formula 1

Alonso: "En iyi araçta olsaydım, kaybetmeyi kabullenemezdim"

Wolff: “Ferrari ile olan mücadelemiz bizi neredeyse kırılma noktasına itiyordu”
Formula 1

Wolff: “Ferrari ile olan mücadelemiz bizi neredeyse kırılma noktasına itiyordu”

Ricciardo, geçmişte Ferrari ile yaptığı görüşmeleri açıkladı Macaristan GP
Formula 1

Ricciardo, geçmişte Ferrari ile yaptığı görüşmeleri açıkladı

Çok Okunanlar Bugün

Ferrari'nin 2021 F1 sezonunda gelişme kaydettiğini gösteren istatistikler
Formula 1 Formula 1

Ferrari'nin 2021 F1 sezonunda gelişme kaydettiğini gösteren istatistikler

Alonso: "En iyi araçta olsaydım, kaybetmeyi kabullenemezdim"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "En iyi araçta olsaydım, kaybetmeyi kabullenemezdim"

Todt: "Schumacher, kazanın sonuçlarıyla savaşıyor"
Formula 1 Formula 1

Todt: "Schumacher, kazanın sonuçlarıyla savaşıyor"

Crutchlow: ''Toprak MotoGP'ye taze bir nefes olurdu''
MotoGP MotoGP

Crutchlow: ''Toprak MotoGP'ye taze bir nefes olurdu''

Horner şansın Red Bull lehine dönmesini bekliyor
Formula 1 Formula 1

Horner şansın Red Bull lehine dönmesini bekliyor

Rossi’nin MotoGP sonrası otomobil yarışları kariyeri “sadece eğlence için” olmayacak
MotoGP MotoGP

Rossi’nin MotoGP sonrası otomobil yarışları kariyeri “sadece eğlence için” olmayacak

Verstappen: "Red Bull'da 'garajın iki tarafı' diye bir şey yok"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Red Bull'da 'garajın iki tarafı' diye bir şey yok"

Norris: "2022'de Mercedes ve Red Bull yine önde olacak"
Formula 1 Formula 1

Norris: "2022'de Mercedes ve Red Bull yine önde olacak"

Son Haberler

Ocon, F1’de yarışmadığı sene ‘Drive to Survive’ izleyerek moral bulmuş
Formula 1 Formula 1

Ocon, F1’de yarışmadığı sene ‘Drive to Survive’ izleyerek moral bulmuş

Norris: "2022'de Mercedes ve Red Bull yine önde olacak"
Formula 1 Formula 1

Norris: "2022'de Mercedes ve Red Bull yine önde olacak"

Ferrari'nin 2021 F1 sezonunda gelişme kaydettiğini gösteren istatistikler
Formula 1 Formula 1

Ferrari'nin 2021 F1 sezonunda gelişme kaydettiğini gösteren istatistikler

Alpine, şampiyonada ilk beşi hedefliyor
Formula 1 Formula 1

Alpine, şampiyonada ilk beşi hedefliyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.