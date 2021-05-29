Ocon, F1 performanslarında yeni mühendislerin rolünün öneminin altını çizdi

Ocon, ilk beş yarışın dördünden puanla ayrıldı ve çifte dünya şampiyonluğu bulunan takım arkadaşı Fernando Alonso'nun yedi puan önünde yer alıyor.

Fransız sürücü, F1 padokundaki bazı isimlerden övgü aldı ve performansı sayesinde Alpine'le olan kontratının yeniden uzatılması gündeme gelmiş durumda.

Alpine yöneticisi Marcin Budkowski, Ocon'un performansından övgüyle bahsetmiş ve 2021 sezonunda ''önemli derecede geliştiğini'' dile getirmişti. Ayrıca Fransız sürücünün yeni yarış mühendisi Josh Peckett'le daha iyi anlaştığını eklemişti.

Motorsport.com tarafından bu değişim sorulan Ocon, Peckett'in ''çok büyük bir rol oynadığını'' ve ekibinin gösterdiği motivasyondan etkilendiğini söyledi.

Ocon şunları söyledi: ''Aynı zamanda Stuart Barlow da benim performans mühendisim ve temelde Manor günlerindeki ikili oldular.''

''Bir şekilde birlikte çalışıyorduk diyebiliriz. Onlar, o dönemlerde Pascal Wherlein'le birlikteydi ancak onlar birbirini tamamlıyor.''

''Birlikte harika bir ekip oluşturuyoruz. Bu takım çok motive, genç ve amaçlarımız aynı. Bu amaçlar iyi performans göstermek, araçtan en iyisini çıkarmak ve elimizden gelenin en iyisini yapmak.''

''Şu anda kuruyor olduğumuz şeyden dolayı çok mutluyum çünkü uzun zamandır bunu istiyordum.''

Verdiği aradan sonra geçtiğimiz yıl F1'e geri dönen Fransız pilot, Daniel Ricciardo'nun performansına ulaşmakta zorlanıyordu ancak 2020 sezonunda ilk podyumunu Sakhir Grand Prix'sinde almasının ardından yılın son kısmında atılım yapabilmişti.

Ocon, şu anda ''çok daha iyi'' ve ''çok daha özgüvenli'' hissetmesinin sebebini de açıkladı.

''Şu anda aracın ayarlarını daha iyi yapıyormuşuz gibi hissediyorum ve bunun sayesinde çok büyük bir performans artışı yaşadım.''

''Ancak bunu geçtiğimiz sezonun son yarışlarında da yakalamıştık. Abu Dabi'de, sıralama turlarını Daniel'ın önünde bitirmişim. Bu durum, geçtiğimiz sezonun sonundaki podyumdan sonra doğru yola girmeye başladı diyebilirim.''

''Yılın sonlarına doğru her şey daha iyi olmaya başladı ancak kış arasında da devam ettik.''

''Şu anda her şey yolunda gidiyor. Bu yüzden de iyi hissediyorum. Her hafta sonu aracın maksimum performansını çıkarmaya yaklaştığımızı düşünüyorum ve buna devam etmek istiyorum.''