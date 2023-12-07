Ocon, F1 2023'te "boşa giden fırsatın" ardından "savaş moduna" geçiyor
Esteban Ocon, Alpine Formula 1 takımıyla geçirdiği 2023 sezonunun, çok sayıda yarış dışı kalması nedeniyle "boşa harcanmış bir fırsat" olduğunu düşünüyor.
Fransız pilot ayrıca, gelecek yıl yarışa daha fazla odaklanarak ve kokpit dışında daha az dikkat dağıtıcı şeyle "savaş moduna" geçeceği konusunda ısrar ediyor.
Ocon'un bu yılki en önemli başarıları Monako'da üçüncü başlayıp üçüncü olması ve Las Vegas'ta griddeki 16.'lıktan dördüncü sırayı elde etmesi oldu.
Bununla birlikte, sezon boyunca birçoğu diğer araçlarla temas sonucu olmak üzere, birçok yarışı tamamlayamadı.
Ocon, "Bence çok iyi şeyler oldu, yakaladığımız çok iyi fırsatlar oldu. Ama genel olarak tutarlılık yoktu."
"Ve çok fazla DNF yaşadık. Bu bize pahalıya mal oldu, sanırım toplamda dokuz DNF oldu, muhtemelen tüm sürücüler arasında en fazlası."
"Singapur'da vites kutusunda yaşadığımız sorunu ve Austin'de Oscar [Piastri] ile yaşadığımız teması çıkarırsanız, şampiyonada ilk 10'da olabilirdik. Bu yüzden bu biraz boşa harcanmış bir fırsat." dedi.
Ocon, gelecek sezon bu yıl yapabildiğinden daha fazla yarışa odaklanacağı konusunda ısrar ediyor.
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Esteban Ocon, Alpine F1 Takımı
Ocon, "2 Ocak'tan ilk teste kadar tamamen antrenman kampına geri döneceğim. Daha çok 2022'de yaptığım gibi yapacağım, yani hayat yok, dümdüz, sadece yarış. Bu yıl pist dışında pek çok farklı şey ve aktivite yaptık."
"Gelecek yıl bu değişecek. Savaş moduna geri dönülecek ve tamamen yarış tarafına odaklanılacak. Ondan önce takımın Noel partisi olacak, bazı simülatör çalışmaları olacak."
"Bir süredir görmediğim ailemi görmek için birkaç günüm olacak. Arkadaşlarımla, Mick [Schumacher] ile, Aralık ayında da tüm arkadaşlarımla güzel zamanlar geçireceğiz ve sonra tamamen gelecek yıla odaklanacağız." dedi.
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