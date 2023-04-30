Ocon: "En hızlı araçları geride tutmayı başardık"

Alpine pilotu, sıfır sert lastiklerle başladığı yarışta son tura kadar hiç pite girmedi.

51. tura başlandığında lastik değişimi için pitin yolunu tutan Ocon, pit alanına geldiğinde görevlilerin podyum hazırlığına başlaması ve etrafta birden fazla fotoğrafçı olması sebebiyle onlara çarpmamak için büyük bir çaba sarf etmek zorunda kaldı.

Bu olay FIA tarafından inceleme altına alındı.

Yarışın ardından Ocon, "Bu görmek istediğimiz bir şey değil."

"Yarış devam ederken neden podyumu hazırlamaya başladıklarını anlamıyorum."

"Daha bir tur vardı ve hâlâ pit yapmayan insanlar vardı. Sanırım Nico [Hulkenberg, Haas] da o sırada henüz pite girmemişti."

"Saatte 300 km hızla geliyorum, ardından etrafımdaki insanları gördüm ve gerçekten son anda fren yaptım. Bu çılgınlık, fren noktasını kaçırsaydım bugün çok büyük bir kaza olabilirdi. Bu kesinlikle tartışılması gereken bir şey."

"Tüm araçlar damalı bayrağı geçene kadar beklemeniz ve podyumu hazırlamaya başlayana kadar pit alanında kimsenin olmayacağından emin olmanız gerekiyor. Bu zor bir şey değil, çok basit bir durum." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A523 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Fransız pilot, Bakü'deki yarışı ve yarıştaki performansını ise şu cümlelerle özetledi: "Son ana kadar sert lastikleri canlı tutmaya çalışıyorduk ve güvenlik aracının çıkmasını umuyorduk, böylece biraz zaman ya da yer kazanabileceğimizi umuyorduk."

"İşe yaramadı ama en hızlı araçları geride tutmayı başardık: İki McLaren ve Alex [Albon, Willams] çok hızlıydı ve tüm yarış boyunca yoğun ve zorlu bir mücadele geçirdik. Ama ne yazık ki pite girdiğimizde hepsini kaybettik."

Ocon, takımın güncelleme paketinin işe yaradığını ancak bu iyileştirmeleri 'doğru' bir şekilde kullanamadıklarını düşünüyor.

"Güncellemelerin işe yaradığından eminim ama sorun bu değil, sorun bunları doğru bir şekilde kullanamamamız."

"Tüm hafta sonu boyunca sahip olduğumuz performans güncellemesini iyi bir şekilde kullanamadık, araç ayarlarını da değiştirmek zorunda kaldık ki bu bizim için oldukça kritikti."

"Elimizde çok fazla veri olacak, neyse ki işleri yoluna koymak ve bunu unutmak için önümüzdeki hafta sonu var."