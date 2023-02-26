Ocon: "DTS bazen gerçekleri yansıtmıyor, ancak bu 'şovun' bir parçası"

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Drive to Survive, 2019 yılından itibaren Netflix tarafından Formula 1'e bir 'perde arkası' bakış açısı sunabilmek için yayınlanıyor.

Bu dizi sayesinde F1'in popülerliği artmış olsa da, bazı kesimler tarafından 'tam olarak gerçeği yansıtmadığı için' tercih edilmiyor.

Red Bull pilotu Max Verstappen de bu söylemlere katılarak 4. sezonda almayı reddetmişti. Ancak Hollandalı pilot, 24 Şubat'ta yayınlanan 5. sezon ile diziye geri döndü.

Alpine pilotu Ocon, dizi hakkında net bir karar vermiş değil. Bazı noktalarda gerçeği yansıtmadığı fikrine katılsa da, bunun şovun bir parçası olduğunu düşünüyor.

Ocon, "Sadece kendi bölümümü izledim ve beğendim."

"Ancak emin değilim, bence gerçeği hem yansıtıyor hem de yansıtmıyor."

"Örneğin Fransa'da yarışı 8. sırada bitirdiğimde programda "Bugün kazanmış gibi hissettim!" demem bana garip geldi. Çünkü bunu o yarıştan sonra söylemedim."

Fórmula 1 - Drive to Survive Fotoğraf: Formula 1

"Sanırım Avusturya'da 5. ya da Japonya'da 4. bitirdiğimizde bunu söylemiş olabilirim. Ama Fransa'da 8. bitirdiğimde söylemedim. 8. sıradan memnunmuşum gibi görünmek istemiyorum! Yani bilirsiniz, bu tür şeyler garip hissettiriyor."

"Ama sanırım bu da şovun bir parçası. Ve bilirsiniz, bu kadar yüksek izlenen bir platformda bazı şeylerden şikayet edemeyiz."

"Netflix, şimdiye kadar çok fazla bizimle birlikte oldu ve birçok farklı etkinliğe geldi. Muhtemelen önümüzdeki yıl da dizide oldukça fazla yer alacağız." dedi.

Bu tarz durumlarda diziye itiraz hakkı olup olmadığı sorulduğunda Ocon, "Dürüst olmak gerekirse söz hakkımız yok."

"Netflix söz konusu olduğunda bunun için zaten imza atmış oluyorsunuz." yanıtını verdi.