Ocon: "Drive to Survive bana yardımcı oldu"

Liberty Media, ilk kez 2018 yılında Netflix'e 'Drive to Survive' çekimleri için izin verdi. Ocon ise 2018 sonunda pistlerden ayrılarak 2019'u kenarda geçirmiş ve 2020 yılında Renault ile bu spora geri dönmüştü.

Fransız pilotun durumu, Drive to Survive'ın ana konularından bir tanesiydi. Bir yıllık aradan sonra pistlere dönen Ocon, bu mini dizinin kariyerine yardımcı olduğunu belirtti.

La Depeche'ye konuşan Ocon, “Bu sayede değişen çok şey oldu. Her şey daha şeffaf ve daha geniş bir kitleye açık hale geldi. Sonuç olarak Formula 1'e daha fazla ilgi gösterilmeye başlandığı için buna değdi."

"Netflix, ben Mercedes için yedek pilotken Drive to Survive'ı çekmeye başladı. Bu dizi sayesinde ilgi odağı oldum. Drive to Survive'a katıldığım için Renault'ya çağrıldığımı söylemek istemiyorum ama kesinlikle bana yardımcı oldu." dedi.

Ocon, ayrıca hem 2020 Sezonu hem de antrenman programı hakkında konuştu.

"Geçen yılı elde ettiğimiz sonuçlara bakarak değerlendirmemek gerekiyor. Bence asıl konu, her ne kadar sorunların kaynağını uzun zamanda bulsak da bir ilerleme kaydetmiş olmamızdı."

"Geçen sezon, pandemi nedeniyle çok yoğun geçti. Bir süre boyunca ailemle vakit geçirmek ve rahatlamak benim için önemliydi. Onları bir yıl boyunca göremedim. Tatillerin bir kısmını, ailemin yaşadığı Normandiya'da geçirdim ve farklı şeyler yaptım."

"Kışın çoğunu antrenman yaparak geçiriyorum ki bu zaten kondisyonum üzerinde çalışabileceğim tek zaman dilimi. Sezon boyunca yarışlar arasında çok az boş vakit var. Bu yüzden sadece sezon öncesindeki fiziksel durumumu korumaya çalışıyorum." dedi.