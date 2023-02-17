Ocon: "Dördüncülük hedefi kulağa basit gibi geliyor fakat öyle değil"

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Alpine, 2022 sezonunu dördüncü bitirmeyi başardı fakat ilk üç takımla arasında önemli bir performans farkı vardı.

Takım bu yıl yine dördüncülük hedefi belirlemiş durumda fakat bunu daha baskın şekilde yapmak istiyorlar.

Kendilerine podyum hedefi koymalarıyla ilgili Ocon, "Geçen yıl bunu başaramadık fakat yakındık. Japonya'da dördüncü, Red Bull Ring'de beşinci bitirdik. Yani çok uzak değildik."

"2021'de daha kötü bir araçla yarış kazanmış ve bir yarışı da üçüncü bitirmiştik. Yani her şey mümkün. Hedef olarak dördüncü bitirmek istediğimizi söylediğimizde kulağa basit gibi gelebilir ancak dördüncüyle üçüncü arasındaki fark çok büyük."

"Takımlar şampiyonasında, aradaki puan farkı 300 puan ya da onun gibi bir şeydi. Dördüncü olabilirsek ve bunu yaparken üçüncüye daha yakın olursak hatta belki de üçüncülük için savaşırsak, bu tamamen farklı bir boyut olacak." dedi.

Esteban Ocon, Alpine Fotoğraf: Alpine

Ocon, kendilerine herhangi bir zafer hedefi koymadıklarını da ekledi.

"Gerçekçi olursak, kendimize böyle bir hedef koyduğumuzu sanmıyorum. Aracı Bahreyn'de piste çıkarırsak ve orada süper performans gösterirse, Bahreyn'den sonra oturup konuşabiliriz "

"Ancak şu anda bunun gerçekçi bir hedef olduğunu düşünmüyorum. Yine de bekleyip görelim. F1'de sürprizler olabiliyor."

"Bunu geçmişte gördük, Brawn'ın 2009'da yarışlar kazanmasını beklemiyorduk. Göreceğiz."

Ocon, yeni aracın geçen sezonki A522'nin bir evrimi olduğunu da ekledi.

"Geçen yıla kıyasla büyük bir evrim geçirdi. Ben mekaniğe çok odaklanan biriyim; Dış aksam ve süspansiyon tarafına yakın olmayı ve parçaların nasıl yapıldığına derinlemesine bakmayı seviyorum."

"2022 aracı şimdikine kıyasla oyuncak gibi kalıyor. Detayların seviyesi, parçaların ne kadar güzel yapıldığı, ağırlık tasarrufu, kokpitteki çözümler ve diğer her şey, gerçek bir yarış aracı gibi görünmesini sağlıyor."

"Her alandaki detaylar, araç gövdesinin bir araya getirilişi ve tüm sidepodun yapılışı çok etkileyici. Bu gerçekten çok güzel."

"Bu her şeyden önce dayanıklılık için iyi bir şey ancak takımın bir adım daha attığı anlamına da geliyor. 2021'den 2022'ye iyi bir adım attık. Şimdi 2023'te yine iyi bir adım atıyoruz."

"Bunun performansa yansıyıp yansımayacağını göreceğiz fakat şimdiden bir adım ileriye gittiğimiz kesin. Benim görebildiğim bu."

Esteban Ocon, Alpine Fotoğraf: Alpine