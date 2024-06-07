Ocon, Doohan'ın kendisi yerine antrenman seansına çıkacak olmasını "ceza" olarak değerlendirmiyor

Fransız sürücü, bu hafta takımla yollarını ayırdığını duyurmuştu. Ocon, yıl sonunda Alpine'den ayrılacak.

Ayrılık kararı, Monte Karlo yarışının ilk turunda Gasly ile yaşanan tartışmalı çarpışmanın hemen ardından gelmişti. Kazanın ardından takım patronu Bruno Famin, bunun Ocon adına sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Monako kazasından önce 2025 için Ocon ile ayrılmaları muhtemel olan takımın nasıl bir adım atacağı konusundaki merak, Alpine'in Montreal'deki açılış antrenmanında Ocon'un aracını yedek pilot Doohan'ın kullanacağını açıklamasıyla daha da arttı.

Alpine'in çaylak sürücü antrenmanlarını kullanma konusundaki geçmiş uygulamalarının aksine bu kararın zamanlaması farklılık gösterdi. Ancak Ocon, Alpine'in Montreal'de Doohan'ı kullanmasının ceza olduğuna dair çıkan haberleri gülerek reddetti ve bunu yapmalarının rekabetçi nedenleri olduğunu söyledi.,

Ocon, "Medyada bu ceza teorisini çok gördüm ve kesinlikle böyle bir şey yok."

"Takım olarak çaylaklar için iki FP1 vermek zorundayız. Ben de burada Jack'e kendi hakkımı veriyorum. Seanslara başlandığında yeni asfalt olacak ve şu anda pist oldukça kirli. Bu yüzden biraz temizlenmesi gerekiyor.”

"Ne yazık ki yarış için beş sıra grid cezası da aldım. Bu yüzden sıralamam her zamankinden çok daha az önemli. Daha çok yarış ayarı önemli. Takım açısından, yılın ilerleyen dönemlerinde muhtemelen daha rekabetçi bir arabaya sahip olacağımızı düşünüyoruz. Bu yüzden, bunu erken yapmak, genellikle yaptığımız gibi Meksika veya Abu Dabi'de yapmaktan daha iyi bir olacak.” dedi.

Jack Doohan, Reserve Driver, Alpine F1 Team, does a seat fit Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ocon'un takımdan ayrılma kararının zamanlamasında Monako kazası bir faktör olsa da ilişkinin sona ermesinin tek nedeni olmadığı anlaşılıyor. Ocon, Alpine ile kendisi arasında geleceğe dair görüşmelerin bir süredir devam ettiğini açıkladı.

Ocon, “Takım ile birkaç aydır konuşuyorduk.”

“Alpine büyük bir grup, Renault büyük bir grup ve tek bir yarış üzerine karar alan bir takım değil. Konuştuk. Temel olarak, sözleşmenin sonunda karşılıklı olarak sona erdirmeye karar verdik.”

“Bu takımda beş yıl geçirdim. Harika anlar yaşadık. Daha zor anlarımız da oldu ama Formula 1 dünyasında beş yıl uzun bir zaman.”

“İleriye dönük meydan okumayı heyecanla bekliyorum ve bu iş birliğini zirvede bitirme konusunda heyecanlıyım.” dedi.

Esteban Ocon, Alpine A524 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Ocon, Monako'da olanlardan bu yana Famin ile uzun süre konuştuklarını ve perde arkasında herhangi bir gerilim olmadığını belirtti.

Ocon, “Hafta sonu öncesi normal hazırlıklar için fabrikadaydım ve Bruno ile sohbet ettim.”

“Birçok şey hakkında konuşuyorduk ve aramızda tuhaf bir durum veya ilişkilerimizde bir zarar yok.

"Her şey konuşuldu. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmak için yarışmaya devam ediyoruz.” dedi.

Gasly ile nasıl yarışacaklarına dair yaklaşımda bir değişiklik olup olmayacağı sorulduğunda Ocon, “Bir sürücü olarak ve takımla birlikte her zaman bana verilen talimatlara uydum. Bu yüzden herhangi bir değişiklik yok.” dedi.