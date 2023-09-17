Ocon: "Doğum günümün sonu hayal kırıklığı oldu"
Esteban Ocon, Singapur GP hafta sonu Pazar günü doğum gününü kutluyordu; ancak yarıştan çekilmek zorunda kalmasıyla doğum günü hayal kırıklığıyla sonuçlandı.
Ocon, Singapur Grand Prix'sinde vites kutusu sorunu yaşayarak 43. turda yarıştan çekilmek zorunda kalmadan önce iyi bir yarış geçiriyordu.
Pazar günü aynı zamanda doğum günü olan Ocon, bu özel günün kendisi için hayal kırıklığıyla sonuçlandığından bahsetti.
Fransız pilot, bu hafta sonu sahip oldukları performansla güçlü bir şekilde geri dönmeyi umuyor.
"Doğum günümün sonu hayal kırıklığı oldu diyebilirim."
"Her şey çok iyi gidiyordu, başlangıçta ve yarış boyunca doğru seçimleri, doğru hamleleri yaptık."
"Böyle şeyler olur, dayanıklılık sorunu motor sporlarındaki şeylerden biri. Aracın yarışta ne kadar iyi performans gösterdiği, ne kadar hızlı olduğumuz ve kimlerle mücadele ettiğimiz gibi konulara değiniyoruz. Bu çok cesaret verici ve en sevdiğim pistlerden birine gitmeden önce herkes için iyi bir motivasyon kaynağı."
Esteban Ocon, Alpine F1 Team during the drivers' parade
Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images
Bir sonraki yarış olan Japonya GP hakkındaki düşünceleri sorulduğunda Ocon, şu yanıtı verdi: "Sabırsızlanıyorum. Yılın en önemli yarışı olmasa da en önemlilerinden biri."
"Çok güzel bir pist, umarım çok fazla yağmur yağmaz ve umarım her şey yolunda gider."
"Seb [Vettel] ile konuşuyordum, ona F1 araçlarını sürmeyi ne kadar özlediğini sordum ve bana özellikle Suzuka'yı çok özlediğinden bahsetti. Bunu özlüyor ve ben de ona katılıyorum. Tüm yıl boyunca beklediğim an bu."
"Bu hafta sonu kaydettiğimiz ilerlemeyle iyi bir yarış geçirmeyi umuyoruz."
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