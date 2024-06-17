Ocon: "Doğru zaman geldiğinde geleceğimi açıklayacağım"

Ocon ve Alpine, Monako Grand Prix'sinin ardından bu sezonun Ocon'un Enstone takımıyla son sezonu olacağını açıkladı.

Böylece, biri 2021 Macaristan Grand Prix zaferi olmak üzere üç podyum ve 288 puan içeren beş yıllık ortaklıkları da sona ermiş oldu.

Peki şimdi Ocon için sırada ne var?

Bu soruya şu anda kendisi bile cevap veremiyor ve Formula 1'de olacağının bile garantisi olmadığını kabul ediyor.

"Formula 1'de geleceğin ne getireceğini asla bilemezsiniz ama dediğim gibi, gelecekteki mücadeleler için heyecanlıyım."

"Biliyorsunuz, önümde 15 yarış daha var ve önemli olan iyi bir iş çıkarmak, yarışlara her zaman olduğu gibi motive bir şekilde gelmek ve yaptığım işten keyif almak."

"Elbette hedefim Formula 1'de olmak, bu çok açık. Olmaktan keyif aldığım yer orası."

Esteban Ocon, Alpine A524 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Fransız pilot geleceğinin bir an önce netleşmesini umuyor.

"Olabildiğince erken ve geleceğinizi bilmek her zaman daha iyidir. Bu yüzden geleceğin ne olduğunu göreceğiz."

"Henüz açıklayacak bir şeyim yok. Doğru zaman geldiğinde geleceğimi açıklayacağım."

Ocon, Haas'ın yeni patronu Ayao Komatsu'nun Haas'ın 2025 kadrosunda genç ve tecrübeli isimlerin yer almasını istediğini açıklamasının ardından 27 yaşındaki pilottan övgüyle bahsetmesiyle Haas ile ilişkilendirildi.

Ferrari'nin genç pilotu Oliver Bearman'ın da yer alacağı yepyeni bir eşleşme olacağı söylenen Ocon için Komatsu şunları söyledi: "Çok fazla deneyimi var. Yarış kazandı, podyuma çıktı ve pek çok puan topladı."

"Ayrıca birkaç farklı takımla çalıştı, bu yüzden çok fazla deneyimi var ve aradığımız şey de bu. Ama aynı zamanda sadece 27 yaşında, hâlâ çok genç. Bağlılığının ve iş ahlakının gerçekten çok iyi olduğunu düşünüyorum."

Ayrıca Ocon'un 'kesinlikle ciddi olarak düşündüğü birkaç kişiden biri olduğunu' da sözlerine ekledi.