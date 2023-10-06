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Ocon: "De Meo'nun konuşması takımı motive etti"

Esteban Ocon, Renault CEO'su Luca de Meo'nun fabrikada yaptığı konuşmanın Alpine takımını motive ettiğine inanıyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Esteban Ocon, Alpine F1 Team

Alpine, Red Bull, Ferrari ve Mercedes ile arasındaki farkı kapatırken 2023 sıralamasında dördüncülüğü korumayı hedefliyordu. Ancak takım, Aston Martin ve McLaren'in ardından altıncı sıraya geriledi.

Takım patronu Otmar Sznafauer ve uzun süredir sportif direktörlük görevini yürüten Alan Permane'in takımdan ayrılmasının ardından Alpine CEO'su Laurent Rossi de 'özel projeler' üzerinde çalışmak üzere kenara çekildi. Takım teknik direktörü Nick Chester ise 2024 için Williams'a geçmeyi kabul etti.

Bu çerçevede, Renault CEO'su De Meo geçen hafta Enstone fabrikasını ziyaret ederek tüm çalışanlarıyla konuştu ve Viry motor tesisindeki çalışanlar da uzaktan bağlandı.

Autosport/Motorsport.com'a konuşan kaynaklar, De Meo'nun hangi noktalarda iyileştirme yapılması gerektiği konusunda bazı gerçekleri dile getirdiğini ve konuşmasının ekibi motive etmeye yaradığını söyledi.

Katar Grand Prix'si öncesinde konuşan Ocon, bu konuda şunları söyledi: "O gün performans toplantıları yapıyordum ve Luca'nın konuşmasına katıldım."

"Luca fabrika içindeki herkesi motive etmek için geldi ve bizi ziyaret etmesi çok iyi oldu. Herkesten gelen pek çok soruya da yanıt verdi."

Luca de Meo, Groupe Alpine Chief Executive Officer

Luca de Meo, Groupe Alpine Chief Executive Officer

Fotoğraf: Alpine

"Elbette geliştirmemiz gereken şeyler var. Bunun için çalışıyoruz ve gelecekte bunu başarabileceğimizden eminim."

Belçika GP sprint yarışında, Szafnauer ve Permane'nin ayrılıkları açıklandığında, Pierre Gasly yarışı üçüncü sırada tamamladı. Ayrıca Hollanda'da da bir podyum elde etti.

Alpine, Spa ve Zandvoort'un yanı sıra Japonya'da da çifte puan elde etti; ancak bu, sondan bir önceki turda beklenmedik bir şekilde Ocon'a yol vermesi istenen öfkeli Gasly ile bir takım emirleri tartışmasının ardından geldi.

Autosport/Motorsport.com tarafından De Meo'nun personelle konuşmak için neden geçen haftaya kadar beklediğini açıklaması istenen Ocon şu yanıtı verdi: "Bence bir patronun fabrikaya gelmesi, kapıdan içeri adım atması ve herkesi motive etmesi her zaman iyi bir şeydir."

"Bu, Formula 1 ile ilgili planın tamamen Alpine dahilinde olduğunu gösteren harika bir şey."

"Bu gerçekten de projeyi ne kadar önemsediğini gösteriyor ve bunun için iyi ya da kötü zaman diye bir şey yok, her zaman doğru bir zaman."

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