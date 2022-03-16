Ocon: "Dalgalanma beni pek fazla etkilemedi"

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Dalgalanma, Barselona ve Bahreyn'deki sezon öncesi testlerinin en önemli tartışma konusuydu. 40 senedir, yani son zemin etkisi döneminin sonundan beri görülmeyen bu sorun nedeniyle araçlar, tam gaz gittikleri durumlarda düzlüklerde şiddetle zıpladı. Takımlar şu anda tur zamanına mal olmayacak bir çözüm üzerinde çalışıyor.

Alpine pilotu Esteban Ocon, takımın bir çözüm bulabileceğinden emin. Bununla birlikte Ocon, testler esnasında dalgalanmadan pek etkilenmediğini ancak takım arkadaşı Fernando Alonso'nun tarafında biraz sorun olduğundan bahsetti.

Sky Sports'a konuşan Ocon, "Son aşamada herkesin zorluk yaşadığını düşünüyorum çünkü karşımızdaki araçlar yepyeni ve kavramamız gereken birçok şey var."

"Barselona'da birtakım dayanıklılık sorunlarıyla karşılaştık fakat bunun dışında her şey pürüzsüz ilerledi."

"Şu anda her şey gayet güzel ilerliyor. Fernando'nun dalgalanmadan biraz etkilendiğini gördük fakat nasıl düzelteceğimizi biliyoruz."

"Aracı sürerken neredeyse hiç dalgalanma yaşamadım, bu iyi bir şey, bu sayede ağrı kesici almama gerek kalmadı!"

"Çözülemeyecek bir şey değil. Yalnızca araç aşağı hareket ettiğinde durum kötüleşiyor ve karşıdan gelen rüzgar da yardımcı olmuyor." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A522 Fotoğraf: Motorsport Images

Alpine takım patronu Otmar Szafnauer ise takımın Bahreyn'de "önemli" ilerleme kaydettiğini ve şimdi sezonun açılış yarışını beklediklerini söyledi.

Bahreyn testinin son gününden sonra Alpine'in internet sitesine konuşan Szafnauer, "Sezon öncesi testleri geride bıraktık ve böylece sezonun ilk yarışına hazırlık için önemli miktarda çalışmayı tamamlamayı başardık."

"Son iki gün hem Esteban hem Fernando için eşit derecede iyi geçti, her ikisi için de yüz turluk mesafeler tamamlayarak hazırlıklarımızı iyi bir şekilde tamamlamamızı sağladılar."

"Bu durum, Barselona'da yaşadığımız kaybı da telafi edebildiğimiz anlamına geliyor."

"Araç ayarlarını iyileştirmeye ve daha ince ayrıntılar üzerinde geliştirmeler yapmaya odaklandık. Ne kadar çok tur atarsak o kadar çok şey öğreniriz, testler esnasında aracı önemli ölçüde geliştirdik."

“Hazırlığımızı mümkün olan en iyi şekilde sürdürmek için önümüzdeki günlerde daha fazla iyileştirme yapmayı dört gözle bekliyoruz."

"Önümüzdeki hafta gerçekten yarışacağız, bu Alpine bünyesinde yer alan herkes ve 2022 sezonunun başlamasını kış boyunca bekleyen hayranlar için heyecan verici bir zaman." dedi.