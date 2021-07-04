Ocon: ''Daha kötüsünü yapamazdık''

Avusturya'daki iki Grand Prix hafta sonu, Ocon için çok iyi geçmedi. Fransız pilot geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen Steiermark Grand Prix'sini 14. sırada tamamlarken, bu hafta sonu 17. sıradan başladığı Avusturya Grand Prix'sinde tek turu tamamlayamadan yarışa veda etmek zorunda kaldı.

Alpine pilotu, yarışın ilk turunda Mick Schumacher ve Antonio Giovinazzi'nin arasında sıkışıp kaldı ve üçüncü virajda kaza yaptı.

Yarıştan sonra Canal+'e konuşan Ocon şu ifadeleri kullandı: ''Görüntüleri tekrar izledim, sanırım bu biraz fazla ileri gitmenin sonucu oldu.''

''Arkalarda her zaman çok olay yaşanıyor, kötü kazalar oluyor. Bu bir yarış kazasıydı ve yapabileceğim tek şey erken frenlemek olurdu ancak kazandığım tüm pozisyonları kaybederdim ve oradan sonuncu çıkardım.''

''İki aracın arasındaydım, hızlandığımda iki araç daha da yakınlaştı ve bir şey yapamadım. Giovinazzi, yan tarafında Mick ve benim olduğumu bilmiyordu, sadece benim orada olduğumu sanıyordu. Küçük bir temas, büyük sonuçlara yol açtı.''

''Bu iki hafta sonunu unutacağız, Silverstone'a en güçlü şekilde döneceğiz ve kesinlikle kendimizi sıfırlayacağız.''

Formula 1 tarihinde ilk kez sprint sıralamalarının yapılacağı Silverstone hakkındaki beklentilerinin ne olduğu sorulan Fransız pilot, ''Söyleyebileceğim ilk şey şu ki daha kötüsünü yapamayız.''

''Avusturya'dakine kıyasla daha kötü veya daha az rekabetçi olamayız, bu yüzden bu sayfayı çevireceğiz ve gelecekteki yarışlar için hazırlanacağız.'' şeklinde yanıt verdi.