Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Raikkonen, Vettel'le yaşadığı temastan ötürü ceza aldı Sonraki / Mazepin, Latifi ve Raikkonen ceza aldı!
Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Ocon: ''Daha kötüsünü yapamazdık''

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Cumartesi günü Red Bull Ring'de zor geçen sıralama turlarından sonra, Esteban Ocon yarışın 1. turunda Avusturya Grand Prix'sine veda etti.

Ocon: ''Daha kötüsünü yapamazdık''

Avusturya'daki iki Grand Prix hafta sonu, Ocon için çok iyi geçmedi. Fransız pilot geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen Steiermark Grand Prix'sini 14. sırada tamamlarken, bu hafta sonu 17. sıradan başladığı Avusturya Grand Prix'sinde tek turu tamamlayamadan yarışa veda etmek zorunda kaldı.

Alpine pilotu, yarışın ilk turunda Mick Schumacher ve Antonio Giovinazzi'nin arasında sıkışıp kaldı ve üçüncü virajda kaza yaptı.

Yarıştan sonra Canal+'e konuşan Ocon şu ifadeleri kullandı: ''Görüntüleri tekrar izledim, sanırım bu biraz fazla ileri gitmenin sonucu oldu.''

''Arkalarda her zaman çok olay yaşanıyor, kötü kazalar oluyor. Bu bir yarış kazasıydı ve yapabileceğim tek şey erken frenlemek olurdu ancak kazandığım tüm pozisyonları kaybederdim ve oradan sonuncu çıkardım.''

''İki aracın arasındaydım, hızlandığımda iki araç daha da yakınlaştı ve bir şey yapamadım. Giovinazzi, yan tarafında Mick ve benim olduğumu bilmiyordu, sadece benim orada olduğumu sanıyordu. Küçük bir temas, büyük sonuçlara yol açtı.''

''Bu iki hafta sonunu unutacağız, Silverstone'a en güçlü şekilde döneceğiz ve kesinlikle kendimizi sıfırlayacağız.''

Formula 1 tarihinde ilk kez sprint sıralamalarının yapılacağı Silverstone hakkındaki beklentilerinin ne olduğu sorulan Fransız pilot, ''Söyleyebileceğim ilk şey şu ki daha kötüsünü yapamayız.''

''Avusturya'dakine kıyasla daha kötü veya daha az rekabetçi olamayız, bu yüzden bu sayfayı çevireceğiz ve gelecekteki yarışlar için hazırlanacağız.'' şeklinde yanıt verdi.

paylaşım
yorumlar
Raikkonen, Vettel'le yaşadığı temastan ötürü ceza aldı

Önceki haber

Raikkonen, Vettel'le yaşadığı temastan ötürü ceza aldı

Sonraki haber

Mazepin, Latifi ve Raikkonen ceza aldı!

Mazepin, Latifi ve Raikkonen ceza aldı!
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Avusturya GP: Verstappen ve Red Bull yine kazandı, Norris podyuma çıktı!

4 s
2
Formula 1

Perez, Leclerc'le yaşadığı olaylardan sonra ''davranışından dolayı rahat hissetmemiş''

1 s
3
Formula 1

Alonso: "Bundan sonra ben de pist dışından pozisyon kazanacağım"

6 dk
4
Formula 1

Mazepin, Latifi ve Raikkonen ceza aldı!

26 dk
5
Formula 1

Vettel ve Raikkonen kazasının ardından sekiz pilot daha hakemlerle görüşmeye çağırıldı

3 s
Son Haberler
Alonso: "Bundan sonra ben de pist dışından pozisyon kazanacağım"
F1

Alonso: "Bundan sonra ben de pist dışından pozisyon kazanacağım"

6dk
Mazepin, Latifi ve Raikkonen ceza aldı!
F1

Mazepin, Latifi ve Raikkonen ceza aldı!

26dk
Ocon: ''Daha kötüsünü yapamazdık''
F1

Ocon: ''Daha kötüsünü yapamazdık''

41dk
Raikkonen, Vettel'le yaşadığı temastan ötürü ceza aldı
F1

Raikkonen, Vettel'le yaşadığı temastan ötürü ceza aldı

1 s
Perez, Leclerc'le yaşadığı olaylardan sonra ''davranışından dolayı rahat hissetmemiş''
F1

Perez, Leclerc'le yaşadığı olaylardan sonra ''davranışından dolayı rahat hissetmemiş''

1 s
Son Videolar
Avusturya Grand Prix'si Gridi 01:01
Formula 1
10 s

Avusturya Grand Prix'si Gridi

Avusturya GP hakkında bilmeniz gerekenler 02:18
Formula 1
2 Tem 2021

Avusturya GP hakkında bilmeniz gerekenler

Formula 1: Alonso geri dönüşünden keyifli 00:50
Formula 1
30 Haz 2021

Formula 1: Alonso geri dönüşünden keyifli

Canlı yayın: 2021 Steiermark GP Motorsport.com değerlendirme yayını 00:00
Formula 1
27 Haz 2021

Canlı yayın: 2021 Steiermark GP Motorsport.com değerlendirme yayını

Steiermark Grand Prix'sinin başlangıç gridi 01:01
Formula 1
27 Haz 2021

Steiermark Grand Prix'sinin başlangıç gridi

Daha fazlası
Fabien Gaillard
Vettel ve Raikkonen kazasının ardından sekiz pilot daha hakemlerle görüşmeye çağırıldı Avusturya GP
Formula 1

Vettel ve Raikkonen kazasının ardından sekiz pilot daha hakemlerle görüşmeye çağırıldı

Avusturya GP öncesi: Yarış gridi Avusturya GP
Formula 1

Avusturya GP öncesi: Yarış gridi

Takım arkadaşı mücadeleleri: Avusturya GP Avusturya GP
Formula 1

Takım arkadaşı mücadeleleri: Avusturya GP

Esteban Ocon Daha fazlası
Esteban Ocon
Ocon: "Performansımı geri kazanabilmem için bu hafta sonu farklı şeyler deneyeceğiz" Avusturya GP
Formula 1

Ocon: "Performansımı geri kazanabilmem için bu hafta sonu farklı şeyler deneyeceğiz"

Ocon: ''Alpine, sıralama turlarındaki düşüşün nedenini araştırıyor'' Steiermark GP
Formula 1

Ocon: ''Alpine, sıralama turlarındaki düşüşün nedenini araştırıyor''

Ocon: "Biraz endişeliyiz" Steiermark GP
Formula 1

Ocon: "Biraz endişeliyiz"

Alpine Daha fazlası
Alpine
Alpine, F1 esnek kanat tartışmalarında dolaylı yoldan zarar gördüklerini düşünüyor Avusturya GP
Formula 1

Alpine, F1 esnek kanat tartışmalarında dolaylı yoldan zarar gördüklerini düşünüyor

Alpine, zor başlangıçtan sonra ''huysuzluk'' yapmadığı için Alonso'yu övdü
Formula 1

Alpine, zor başlangıçtan sonra ''huysuzluk'' yapmadığı için Alonso'yu övdü

Steiermark GP: Verstappen ve Red Bull arka arkaya ikinci kez pole pozisyonunda! Steiermark GP
Formula 1

Steiermark GP: Verstappen ve Red Bull arka arkaya ikinci kez pole pozisyonunda!

Çok Okunanlar Bugün

Avusturya GP: Verstappen ve Red Bull yine kazandı, Norris podyuma çıktı!
Formula 1 Formula 1

Avusturya GP: Verstappen ve Red Bull yine kazandı, Norris podyuma çıktı!

Perez, Leclerc'le yaşadığı olaylardan sonra ''davranışından dolayı rahat hissetmemiş''
Formula 1 Formula 1

Perez, Leclerc'le yaşadığı olaylardan sonra ''davranışından dolayı rahat hissetmemiş''

Alonso: "Bundan sonra ben de pist dışından pozisyon kazanacağım"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Bundan sonra ben de pist dışından pozisyon kazanacağım"

Mazepin, Latifi ve Raikkonen ceza aldı!
Formula 1 Formula 1

Mazepin, Latifi ve Raikkonen ceza aldı!

Vettel ve Raikkonen kazasının ardından sekiz pilot daha hakemlerle görüşmeye çağırıldı
Formula 1 Formula 1

Vettel ve Raikkonen kazasının ardından sekiz pilot daha hakemlerle görüşmeye çağırıldı

Hamilton: “Kolaylıkla ikinci olabilirdim”
Formula 1 Formula 1

Hamilton: “Kolaylıkla ikinci olabilirdim”

Williams, Russell'ın ''hızlı gitmesinden dolayı özür dilemesini'' açıkladı
Formula 1 Formula 1

Williams, Russell'ın ''hızlı gitmesinden dolayı özür dilemesini'' açıkladı

Raikkonen, Vettel'le yaşadığı temastan ötürü ceza aldı
Formula 1 Formula 1

Raikkonen, Vettel'le yaşadığı temastan ötürü ceza aldı

Son Haberler

Alonso: "Bundan sonra ben de pist dışından pozisyon kazanacağım"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Bundan sonra ben de pist dışından pozisyon kazanacağım"

Mazepin, Latifi ve Raikkonen ceza aldı!
Formula 1 Formula 1

Mazepin, Latifi ve Raikkonen ceza aldı!

Ocon: ''Daha kötüsünü yapamazdık''
Formula 1 Formula 1

Ocon: ''Daha kötüsünü yapamazdık''

Raikkonen, Vettel'le yaşadığı temastan ötürü ceza aldı
Formula 1 Formula 1

Raikkonen, Vettel'le yaşadığı temastan ötürü ceza aldı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.