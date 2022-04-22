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Formula 1 / Emilia Romagna GP Haberler

Ocon da yeni güç ünitesine geçti

Alpine pilotu Esteban Ocon, Imola'da gerçekleştirilecek yarış öncesinde yeni güç ünitesine geçti.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Ocon da yeni güç ünitesine geçti
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Sprint hafta sonu formatının kullanıldığı Imola yarışı öncesinde üç ismin güç ünitesinde değişiklik yapıldı.

Ferrari, tedbir amaçlı Carlos Sainz'ın yeni bir içten yanmalı motora geçtiğini duyurmuştu. Fakat yayınlanan belgelere göre bu yılki ikinci turbo, MGU-H ve MGU-K ünitesine de geçti.

Ayrıca Alpine pilotu Esteban Ocon da tedbir amaçlı yeni güç ünitesine geçti. Ocon bu yılki ikinci içten yanmalı motor, turbo, MGU-H ve MGU-K ünitesine geçiş yapmış durumda.

Güç ünitesi değişen son isim Alex Albon oldu. Williams pilotu bu yılki ikinci enerji depolama ve kontrol elektroniği ünitesini taktı.

Son olarak Red Bull ve AlphaTauri pilotlarına ek olarak Sainz, Ocon ve Kevin Magnussen yeni egzoza geçtiler.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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