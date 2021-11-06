Ocon da Meksika GP için grid cezası aldı

McLaren'dan Lando Norris, AlphaTauri'den Yuki Tsunoda ve Aston Martin'den Lance Stroll, pazar günü öncesinde yeni güç ünitesine geçtikleri için grid cezası almıştı. Bu isimlere eklenen son isim, tamamen yeni bir güç ünitesine geçen Alpine pilotu Esteban Ocon oldu.

Alpine'den yapılan kısa açıklamada şöyle denildi: "Esteban Ocon, bu hafta sonu yapılacak Meksika Grand Prix'sinde yeni bir güç ünitesine sahip olacak. Güç ünitesinin tüm parçaları, sıralama turları ve yarış için değişecek."

Bu, sıralama turları sonucuna bağlı olarak Ocon'un pazar günü en iyi ihtimalle 17. başlayabileceği anlamına geliyor. Bu yüzden sıralama turlarında Ocon, Stroll, Norris ve Tsunoda arasında küçük bir savaş olması oldukça muhtemel.

Pazar günü için George Russell'ın da grid cezası var ancak İngiliz pilot, bu cezayı vites kutusu değiştirdiği için aldı ve sadece beş sıra geriden başlayacak.

Alpine şu anda AlphaTauri ile kıyasıya bir beşincilik savaşı içerisinde ve bitime beş yarış kala aralarında sadece 10 puan var.